Prognoza meteo azi, 20 martie 2026. Frig neobișnuit în România: până la -4°C dimineața în Transilvania și zonele intracarpatice

După zile consecutive de vreme rece, România nu scapă de temperaturile scăzute nici pe 20 martie. Frigul resimțit în ultimele zile continuă fără schimbări majore, iar primăvara întârzie să se instaleze cu adevărat. Conform ANM, în Transilvania și în depresiuni avem parte chiar și de ger.

La nivel național, tabloul meteo rămâne neschimbat față de zilele precedente. Temperaturile se mențin scăzute pentru această perioadă, cu maxime în general între 6 și 11 grade Celsius și minime care coboară spre 0 grade sau sub acest prag. Senzația de frig este accentuată de vânt și umezeală, exact ca în zilele anterioare.

Vremea de azi în România

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea continuă să fie rece, fără variații semnificative față de zilele trecute. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 9 grade, iar minimele vor coborî până la -3…0 grade. Cerul rămâne variabil spre noros, iar vântul va accentua disconfortul termic.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia, valorile termice rămân la același nivel ca în zilele anterioare. Maximele vor fi de 8–11 grade, iar minimele între -2 și 1 grad. Nu apar schimbări notabile, iar senzația de frig persistă pe tot parcursul zilei.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea se menține rece și relativ închisă. Temperaturile vor oscila între 7 și 10 grade ziua și 0–2 grade noaptea, fără diferențe față de intervalul precedent.

Est și nord-est

În Moldova, frigul continuă să domine peisajul meteo. Maximele se vor situa între 6 și 9 grade, iar minimele pot coborî până la -3 grade. Vântul va avea intensificări locale, menținând senzația de vreme rece.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele intracarpatice, diminețile rămân foarte reci, cu temperaturi de până la -4 grade în depresiuni. Maximele zilei nu vor depăși 6–8 grade. La munte, vremea se menține rece, cu valori apropiate de 0 grade și posibile precipitații slabe.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, nu apar schimbări semnificative. Temperaturile vor fi de 7–9 grade ziua și 1–3 grade noaptea, iar vântul va continua să accentueze senzația de frig.

Vremea de azi în București

În București, vremea rămâne similară cu cea din ultimele zile. Temperatura maximă va fi de aproximativ 9–10 grade, iar minima va coborî spre 2–4 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat menține disconfortul termic.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile vor fi de aproximativ 7–8 grade ziua și -2 grade noaptea.

La Timișoara, maximele vor ajunge la 9–10 grade, iar minimele la 1–2 grade.

În Iași, se vor înregistra 7–9 grade ziua și până la -2 grade noaptea.

La Craiova, valorile vor fi de 9–10 grade ziua și 0–2 grade noaptea.

În Constanța, temperaturile vor ajunge la 8–9 grade ziua și 2–3 grade noaptea.

La Brașov, maxima va fi de 6–7 grade, iar minima poate coborî până la -3 grade.

