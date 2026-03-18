Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România

Deși din punct de vedere calendaristic este primăvară, vremea nu este stabilă în țara noastră. Zilele trecute s-a înregistrat o scădere bruscă de temperaturi, iar acum vremea se schimbă și mai mult.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că temperaturile vor scădea drastic în următoarea perioadă. Începând de joi, vom avea parte de o răcire bruscă. Izolat, în zonele înalte, sunt așteptate precipitații chiar sub formă de lapoviță și ninsoare. În zona de vest a țării, acolo unde zilele trecute s-au înregistrat valori de 15 grade, temperaturile vor ajunge până la 10-13 grade.

Vremea rea se întoarce în țara noastră

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat marți, 17 martie, că începând cu jumătatea acestei săptămâni, de joi, mai exact, vremea rece se întoarce în România. Ea a spus că și marți, atunci când a făcut anunțul, țara noastră trece printr-o schimbare radicală de temperaturi.

Chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în partea de vest și sud-vest a țării, inclusiv în Capitală, 14-15 grade, a spus ea.

Tot ea a spus că de joi, România va traversa un vortex polar, iar asta presupune o scădere și mai mare a temperaturilor. În partea de centru, est, sud-est a țării, maximele nu vor depăși 7-9 grade Celsius. În partea de vest și sud-vest a țării, temperaturile vor fi un pic mai ridicate. Valorile posibile așteptate sunt de maximum 10-13 grade Celsius. Specialiștii spun că aceste temperaturi sunt apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră, a declarat Elena Mateescu.

Totodată, de joi, revin și ploile în țara noastră, iar în zona montană, izolat, este posibil să apară precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, a fost emis un cod galben de vânt cu rafale de până la 50-60 km/h.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 18 martie 2026. Brumă în Transilvania: temperaturile scad sub zero în depresiunile intramontane

E oficial, s-a întors vremea rea. ANM a emis avertizări pentru București și alte zone din țară