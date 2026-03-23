Pagină pierdută dintr-un manuscris antic al lui Arhimede, descoperită în Franța

De: Diana Cernea 23/03/2026 | 06:10
Arhimede, sursa-captură video ZDF

O descoperire neașteptată făcută în arhivele unui muzeu din Franța readuce în atenție una dintre cele mai importante opere științifice ale Antichității. Cercetătorii au identificat o pagină dispărută din celebrul palimpsest al lui Arhimede, manuscrisul vechi de peste o mie de ani care păstrează copii ale textelor marelui matematician grec, potrivit France24.

Descoperirea neașteptată din arhivele unui muzeu

Totul a început aproape în glumă, a povestit pentru AFP cercetătorul Victor Gysembergh, specialist la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța. Împreună cu colegii săi, el a ajuns să descopere o pagină pierdută din celebrul palimpsest al lui Arhimede, unul dintre cele mai importante manuscrise științifice din Antichitate.

Arhimede, considerat unul dintre cei mai mari matematicieni și inventatori din istorie, a trăit în secolul al III-lea î.Hr. în orașul Siracuza. Printre descoperirile sale celebre se numără și principiul flotabilității, pe care l-ar fi înțeles în timp ce ieșea din baie – moment care a dat naștere celebrului strigăt victorios „Evrika!”.

Textele sale au supraviețuit timp de secole datorită unui manuscris cunoscut drept palimpsest. Un palimpsest este un pergament pe care textul original a fost răzuit pentru a face loc altui text, uneori de mai multe ori.

Manuscrisul care conține lucrările lui Arhimede nu a fost scris chiar de mâna savantului, ci a fost copiat în jurul secolului al X-lea. Aproximativ două secole mai târziu, textul a fost șters și pergamentul a fost reutilizat pentru a crea o carte de rugăciuni creștine.

O călătorie complicată prin istorie

De-a lungul secolelor, manuscrisul a trecut prin numeroase mâini și locuri. În secolul al XIX-lea, se afla în posesia Patriarhiei Ortodoxe Grecești din Ierusalim și era păstrat într-o bibliotecă din Constantinopol, actualul Istanbul.

Istoricul danez Johan Ludvig Heiberg a descoperit manuscrisul acolo și a fotografiat fiecare pagină în 1906. Nu după multă vreme, însă, documentul a dispărut în timpul Primului Război Mondial.

Ulterior, manuscrisul a ajuns în colecția privată a unei familii din Franța, care l-a scos la licitație în 1998. A fost cumpărat de un om de afaceri occidental anonim. Unele surse citate de presa germană au sugerat că ar fi fost achiziționat de Jeff Bezos, însă identitatea cumpărătorului nu a fost confirmată oficial.

Manuscrisul are în total 177 de pagini, însă trei dintre ele dispăruseră.

Cum a fost găsită pagina pierdută

Victor Gysembergh, autorul principal al unui studiu publicat în revista German Journal of Papyrology and Epigraphy, spune că este pasionat de palimpseste deoarece acestea pot ascunde texte antice pierdute.

Uneori, cercetătorul caută astfel de manuscrise din pură curiozitate în cataloagele digitale ale bibliotecilor. Într-o zi, discutând cu colegii săi despre faptul că regii Franței aveau o bibliotecă în orașul Blois, el a glumit: „Hai să vedem dacă există vreun palimpsest și acolo”.

Surpriza a fost uriașă atunci când, consultând catalogul digital Arca, a descoperit o referință la un manuscris grecesc aflat la Muzeul de Arte Frumoase din Blois.

Comparând documentul cu fotografiile realizate în 1906, cercetătorul a observat că scrisul, figurile geometrice și chiar micile erori coincid perfect cu cele din palimpsestul lui Arhimede.
Pe una dintre fețele pergametului se află tratatul „Despre sferă și cilindru”, în care Arhimede descrie pentru prima dată în mod detaliat suprafața și volumul unei sfere. Pe cealaltă parte apare un desen mai recent, realizat probabil în secolul XX, probabil pentru a crește valoarea documentului.

Pentru a descifra complet textul aflat sub acest desen, cercetătorii și-au propus să folosească tehnici moderne precum imagistica multispectrală și fluorescența cu raze X.

Gysembergh speră că această descoperire va ajuta la găsirea și a celorlalte două pagini dispărute ale manuscrisului. „Până acum nu aveam niciun motiv să credem că le vom mai găsi vreodată”, a spus el. „Dar acum, instituțiile sau colecționarii privați care dețin manuscrise similare ar trebui să verifice dacă nu cumva au una dintre paginile pierdute.”

