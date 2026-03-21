Scrisul de mână, exercițiul uitat al creierului: avertismentul profesorului Vlad Ciurea

Într-o lume dominată de tastaturi și ecrane, scrisul de mână devine tot mai rar. Însă reputatul medic neurolog profesorul Vlad Ciurea atrage atenția că renunțarea la acest obicei nu este doar o schimbare de rutină, ci o pierdere reală pentru creier. „Scrisul nu este doar un mijloc de comunicare, ci un proces cognitiv complex”, spune specialistul.

Scrisul de mână nu este doar o formă de exprimare, ci o reflectare directă a interiorului celui care scrie. Profesorul Vlad Ciurea explică faptul că inclusiv imperfecțiunile textului spun o poveste despre gândire și sensibilitate. După cum afirmă medicul:

„Sensibilitatea se manifestă în scris și în acele ștersături, completări, adăugări, semne pe care și le face poetul”,

Astfel, manuscrisul nu este doar un rezultat final, ci un proces vizibil. Fiecare corectură sau intervenție arată cum ideea prinde contur, cum se modifică și se rafinează. În special în literatură, aceste urme devin dovada vie a creației.

Scrisul de mână, exercițiul uitat al creierului

Dincolo de aparență, scrisul de mână este unul dintre cele mai complexe procese pe care le realizează creierul uman. Nu este o simplă mișcare mecanică, ci o activitate care implică simultan mai multe funcții. Profesorul Ciurea continuă:

„Mecanismul prin care se realizează scrisul este un proces cognitiv complex”.

În timpul scrisului, creierul coordonează informația vizuală, asocierea sunetelor cu literele, mișcările fine ale mâinii, memoria și atenția. Toate aceste elemente funcționează împreună într-un sistem integrat, ceea ce transformă scrisul într-un exercițiu complet pentru minte.

De ce scrisul dezvoltă creierul

Această complexitate nu este doar teoretică, ci are efecte directe asupra dezvoltării cognitive. Studiile din domeniul neuroștiințelor arată că scrisul de mână activează rețele neuronale mult mai extinse decât tastarea. Neurologul afirmă clar:

„Scrisul este un proces foarte complicat, dar care duce în fond la dezvoltare”

Prin scris, creierul este obligat să proceseze informația, să o organizeze și să o transforme în formă scrisă. Acest proces îmbunătățește memoria, clarifică gândirea și stimulează creativitatea. Spre deosebire de simpla copiere, scrisul de mână implică înțelegere reală.

Scris versus tastare: diferența reală

Diferența dintre scrisul de mână și tastare este esențială, chiar dacă adesea este ignorată în era digitală.

„Între scris și tastare pe calculator este o mare diferență. Unul este un concept extrem de interesant care se produce în creier, iar celălalt este o simplă apăsare de taste”

Tastarea este rapidă, dar automată, bazată pe reflex. În schimb, scrisul de mână presupune un ritm mai lent, dar tocmai această încetinire obligă creierul să gândească, să selecteze și să structureze informația. De aceea, ceea ce este scris de mână este, de regulă, mai bine înțeles și reținut.

Legătura directă dintre mână și creier

Un aspect esențial este legătura directă dintre mișcarea mâinii și activitatea cerebrală. Fiecare literă scrisă presupune o coordonare fină și o comandă complexă transmisă de creier. Această activitate stimulează conexiunile neuronale și crește nivelul de conectivitate cerebrală. Practic, scrisul nu este doar rezultatul gândirii, ci și un factor activ care o dezvoltă și o întreține.

Scrisul de mână are și un rol important în menținerea sănătății cognitive pe termen lung. Profesorul Vlad Ciurea avertizează că lipsa activității mentale duce la degradare.

„În cazul în care creierul nu funcționează, ca orice organ, ruginește”

Prin scris, creierul este menținut activ, stimulat și antrenat. Acest obicei poate contribui la păstrarea funcțiilor cognitive și la încetinirea proceselor de declin mental.

Scrisul și educația sunt baza dezvoltării

Importanța scrisului începe încă din copilărie. Este una dintre primele forme prin care creierul învață să facă legătura între sunet, simbol și sens. Copiii care scriu de mână își dezvoltă mai bine capacitatea de a citi, de a înțelege și de a organiza informația. Scrisul devine astfel nu doar un instrument de exprimare, ci fundamentul învățării.

Mesajul final al neurologului este clar și susținut de cercetările moderne:

„Scrierea de mână dezvoltă gândirea pe creier și creierul dezvoltă scrierea. Deci merg împreună.”

Scrisul și gândirea nu sunt procese separate, ci două mecanisme care se susțin reciproc. Cu cât scriem mai mult, cu atât gândim mai clar, iar cu cât gândim mai profund, cu atât scrisul devine mai elaborat.

Într-o epocă în care tastatura a înlocuit aproape complet stiloul, scrisul de mână rămâne un exercițiu esențial pentru creier.

Îndemnul profesorului Vlad Ciurea este simplu și direct:

„Deci vă rog frumos să scrieți.”

