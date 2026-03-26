Vremea o ia razna în România! Vin ploi, vânt puternic și ninsori chiar înainte de weekend

De: Irina Vlad 26/03/2026 | 23:41
Alertă meteo!

Începând de joi, 26 martie, vremea se răcește brusc în România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță instabilitate atmosferică, vânt puternic, ploi și ninsori în zonele înalte de la munte. 

Urmează o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în România, pe fondul unui aer polar care avansează dinspre vestul Europei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță răciri bruște, ploi în aproape toată țara, iar la altitudini mari sunt așteptate ninsori.

De când se răcește vremea în România

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

„Începând de vineri, ploile se vor extinde și în zona țării noastre. La început, se vor face simțite în partea de sud-vest, apoi treptat, în toate regiunile.

Vorbim de cantități de apă de 20 – 25 de litri pe metru pătrat, local peste 35 de litri pe metru pătrat, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de sud, sud-vest, dar și în zonele montane și submontane.”, a declarat Elena Mateescu, director general ANM.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

„Masa de aer rece de la finalul acestei săptămâni și, practic, de la finalul lunii martie din acest an, va aduce și ninsori, în special la altitudini mai mari de 1.700 de metri, în Carpații Meridionali, dar și în restul masivelor, acolo unde se va depune strat de zăpadă, în mod consistent pe plan local.”, a mai precizat directorul ANM.

ANM: prognoză meteo pentru București

În București, vremea urmează să se răcească treptat, cerul va fi noros și va ploua. Începând de vineri, 27 martie, vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h și va ploua moderat, iar temperaturile vor scădea la 15-16 grade. ANM a emis o atenționare de cod galben de vânt puternic pentru ziua de vineri. Sâmbătă și duminică, cerul va fi noros, iar temperaturile maxime vor varia între 11 și 13 grade Celsius.

