Vortex polar. Meteorologii anunță strat de zăpadă de 2 metri, viscol năprasnic și iarnă extremă cum nu prea a mai fost, în acest weekend, în Austria

De: Irina Vlad 25/03/2026 | 16:48
Începutul primăverii se va încheia brusc începând de miercuri, 25 martie 2026, pentru o mare parte dintre românii din diaspora, după ce o masă de aer rece a ajuns deja deasupra Austriei. Meteorologii avertizează că vor cădea cantități însemnate de zăpadă de până la doi metri – chiar și la altitudini joase. 

Conform informațiilor publicate pe un site destinat românilor din Austria, în după-amiaza zilei de miercuri va ajunge din nord-vest un front rece, care va aduce ploi și va coborî limita de ninsoare la 700-1.000 de metri. Vremea va fi deosebit de severă joi, când un anticyclon adriatic va genera nori densi și precipitații abundente. Limita de ninsoare va scădea chiar până la 300-600 de metri pe parcursul zilei.

Primăvara este întreruptă de un vortex polar

Vremea va fi deosebit de severă joi, când un anticiclon adriatic va genera nori densi și precipitații abundente. Limita de ninsoare va scădea chiar și la 300-600 de metri pe parcursul zilei. Meteorologul ORF Sigi Fink avertizează pe Facebook cu privire la o „situație meteorologică delicată”.

El consideră că sunt posibile cantități de zăpadă proaspătă de 80-140 de centimetri, în unele zone chiar și până la 2 metri, până la începutul lunii aprilie. Zonele cele mai afectate sunt în special Alpii de Nord și marginea de nord-est, cum ar fi Munții Tennen, Dachstein, zona Hochschwab și munții din Bassa Austria, precum Ötscher și Rax.

„Va veni un front, o revenire masivă a frigului, un val de aer arctic. Acel aer de origine polară aduce multă umiditate cu el. Valuri de ninsoare se vor descărca cu adevărat în Alpi”. Zona de nord-est va fi zona cea mai lovită — munții din Niederösterreich, cei din Steiermark și Oberösterreich adiacente, precum și zona Böhmerwald vor înregistra cantitățile de zăpadă cele mai mari. În munți, pericolul de avalanșe va crește masiv”, potrivit meteorologului Fink.

Serviciul meteorologic austriac a emis deja o avertizare de cod galben de vreme rea și ninsori abundente, valabil de joi, 26 martie, ora 00:00, până sâmbătă, 28 martie, ora 00:00. În zona de nord-est vor continua să cadă precipitații, iar la altitudini sub 500m va ninge. În cel mai pesimist scenariu, se vor înregistra din nou cantități mari de precipitații, ceea ce poate spori riscul de calamități, în special în zonele de munte de altitudine medie.

Vântul puternic, uneori violent, dinspre vest spre nord-vest, va agrava și mai mult situația. De asemenea, sâmbătă, 28 martie, situația rămâne critică în special în nord-est, unde sunt așteptate cantități mari de precipitații și vânt puternic.

