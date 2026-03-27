Acasă » Știri » ANM a anunțat data exactă: când scăpăm de ciclonul care aduce vreme rea și ploi

ANM a anunțat data exactă: când scăpăm de ciclonul care aduce vreme rea și ploi

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 14:11
Vremea din România este puternic influențată în această perioadă de un ciclon care aduce ploi abundente, vânt intens și temperaturi scăzute, iar efectele sale se vor resimți încă câteva zile. În zonele montane, rafalele au atins viteze considerabile, iar la altitudini mari vântul rămâne deosebit de puternic. Există totuși șanse ca intensitatea acestuia să mai scadă ușor în momentul în care ciclonul se va stabiliza deasupra țării, cel mai probabil în următoarele zile.

Până la începutul săptămânii viitoare, cantitățile de precipitații vor fi semnificative în mare parte din țară. Se estimează acumulări de 40 până la 60 de litri pe metru pătrat, iar în anumite regiuni, precum sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, valorile pot ajunge chiar la 70-80 de litri pe metru pătrat.

Cum va fi vremea în România

La munte, ploile se transformă în ninsori consistente, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 40-50 de centimetri. Viscolul și vizibilitatea redusă vor face ca deplasările în aceste zone să fie dificile.

În zonele joase, instabilitatea atmosferică se manifestă și prin averse însoțite de descărcări electrice, în special în sud și sud-est. Vântul va continua să sufle cu putere în mai multe regiuni, cu rafale de 50-70 km/h, iar acest fenomen nu va dispărea nici în zilele următoare.

Nici începutul săptămânii viitoare nu aduce o schimbare majoră. Precipitațiile vor continua, iar în zonele de deal și de munte există riscul creșterii debitelor râurilor și apariției unor inundații locale.

În ceea ce privește temperaturile, acestea sunt în scădere treptată. Deși nopțile rămân, pentru moment, cu valori ușor pozitive, vremea se răcește de la o zi la alta. Chiar dacă în vest se mai pot înregistra temperaturi de până la 18-20 de grade, în zonele de litoral valorile vor fi mai scăzute, influențate de apa rece a Mării Negre.

