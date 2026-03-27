Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 07:50
Primăvara pare că mai are de așteptat în acest an, mai ales în zonele montane din România. După câteva zile cu temperaturi obișnuite pentru sfârșitul lunii martie, vremea se schimbă brusc, aducând din nou iarna în prim-plan. Potrivit datelor furnizate de AccuWeather, începând cu 28 martie, ninsoarea își face simțită prezența și se va menține timp de aproximativ opt zile consecutive în mai multe regiuni montane.

Stațiuni precum Predeal, dar și alte localități situate la altitudini mai mari, vor fi afectate de ninsori consistente, stratul de zăpadă urmând să crească de la o zi la alta. Temperaturile vor scădea semnificativ, coborând chiar sub pragul de îngheț în timpul nopții, ceea ce va favoriza menținerea condițiilor de iarnă.

Această revenire a iernii surprinde după o perioadă relativ blândă, în care mulți sperau că sezonul rece a trecut definitiv. Totuși, în zona montană, astfel de episoade nu sunt neobișnuite la final de martie. Meteorologii recomandă prudență, mai ales pentru cei care călătoresc în aceste regiuni, deoarece condițiile de drum pot deveni dificile.

Cum va fi vremea în România în aceste zile

Intensificările vântului vor fi resimțite în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții în Oltenia și Muntenia. Vineri și sâmbătă, vântul va sufla în aproape toată țara, cu viteze de 45-55 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70–80 km/h, ajungând local chiar la 90–100 km/h.

Începând de vineri, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest, cuprinzând toate regiunile. La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali, vor predomina ninsorile, însoțite de viscol și depuneri de zăpadă. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate, în special în sud și sud-vest, unde se pot acumula 20–25 l/mp, iar local chiar peste 40–60 l/mp. Izolat, vor apărea și descărcări electrice.

