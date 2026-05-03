Prognoza meteo azi, 3 mai 2026. Frig și brumă în depresiunile din Transilvania: avertisment pentru agricultori

Deși temperaturile sunt în ușoară creștere, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. Ziua va aduce perioade însorite în multe regiuni, însă diminețile și nopțile vor fi reci, cu risc de brumă în zonele depresionare. Sud-estul rămâne regiunea cu cele mai mari șanse de ploi și intensificări ale vântului.

Vremea în România

Potrivit prognozei Agenției Naționale de Meteorologie vom avea o ușoară încălzire a vremii, însă temperaturile vor rămâne sub mediile normale pentru începutul lunii mai. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, cu perioade însorite mai ales în vest și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar minimele între -1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Spre finalul intervalului, izolat se va produce brumă, un fenomen deosebit de periculos pentru culturile agrigole.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi în creștere. Maximele vor ajunge la 17–20 de grade, iar minimele se vor situa între 4 și 8 grade. Vântul va sufla slab, iar atmosfera va fi plăcută pe parcursul zilei.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor crește ușor, dar vremea rămâne răcoroasă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de 14–18 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. După-amiaza și spre seară, în sud-est sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări de până la 40–45 km/h.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi stabilă, cu cer variabil și temperaturi maxime între 15 și 18 grade. Minimele vor coborî până la 3–6 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat.

Est și nord-est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi răcoroasă, cu maxime de 13–17 grade și minime între 2 și 6 grade. Izolat pot apărea ploi slabe, mai ales în a doua parte a zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, temperaturile vor rămâne scăzute. Maximele vor fi de 12–15 grade, iar minimele pot coborî până la -4 grade în depresiuni. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi variabilă, cu temperaturi maxime de 14–17 grade și minime de 5–8 grade. Vântul va avea unele intensificări, iar izolat pot apărea ploi slabe. Pe litoral, vremea va fi răcoroasă, cu influența aerului mai rece dinspre mare.

Vremea de azi în București

În București, valorile termice vor fi în ușoară creștere, dar rămân sub normal. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15–16 grade, iar minima va fi de 5–6 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , ziua va fi răcoroasă, dar plăcută, cu cer variabil și perioade însorite. Temperatura maximă va atinge 15–16 grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 2–4 grade, cu o senzație ușor rece dimineața.

În Timișoara, vremea va fi cea mai caldă din țară. Maximele vor urca până la 18–20 de grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber.

În Iași, vremea se menține răcoroasă, cu maxime de 15–17 grade și minime de 3–5 grade. Cerul va fi variabil, iar spre seară există șanse mici de ploi slabe.

În Craiova, temperaturile vor ajunge la 16–18 grade pe timpul zilei, iar noaptea vor coborî la 4–6 grade. Vremea va fi stabilă, cu cer variabil și fără precipitații.

În Cobnstanța, influența mării va menține o atmosferă mai rece. Maximele vor fi de 15–17 grade, iar minimele de 6–8 grade. Vântul va sufla moderat, iar cerul va fi variabil, cu posibile înnorări trecătoare.

În Brașov, vremea va fi mai rece decât în restul țării. Maximele vor atinge 13–15 grade, iar minimele pot coborî până la -2…0 grade. Dimineața sunt posibile condiții de brumă, iar senzația termică va fi mai scăzută.

