Prognoza meteo azi, 3 mai 2026. Frig și brumă în depresiunile din Transilvania: avertisment pentru agricultori

Deși temperaturile sunt în ușoară creștere, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. Ziua va aduce perioade însorite în multe regiuni, însă diminețile și nopțile vor fi reci, cu risc de brumă în zonele depresionare. Sud-estul rămâne regiunea cu cele mai mari șanse de ploi și intensificări ale vântului.
Potrivit prognozei Agenției Naționale de Meteorologie vom avea o ușoară încălzire a vremii, însă temperaturile vor rămâne sub mediile normale pentru începutul lunii mai. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, cu perioade însorite mai ales în vest și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar minimele între -1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Spre finalul intervalului, izolat se va produce brumă, un fenomen deosebit de periculos pentru culturile agrigole.
Nord și vest
În nordul și vestul țării, vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi în creștere. Maximele vor ajunge la 17–20 de grade, iar minimele se vor situa între 4 și 8 grade. Vântul va sufla slab, iar atmosfera va fi plăcută pe parcursul zilei.
Sud și sud-est
În sud și sud-est, valorile termice vor crește ușor, dar vremea rămâne răcoroasă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de 14–18 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. După-amiaza și spre seară, în sud-est sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări de până la 40–45 km/h.
Oltenia și sud-vest
În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi stabilă, cu cer variabil și temperaturi maxime între 15 și 18 grade. Minimele vor coborî până la 3–6 grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat.
Est și nord-est
În estul și nord-estul țării, vremea va fi răcoroasă, cu maxime de 13–17 grade și minime între 2 și 6 grade. Izolat pot apărea ploi slabe, mai ales în a doua parte a zilei.
Centrul țării și zona Carpaților
În centrul țării și în zonele montane, temperaturile vor rămâne scăzute. Maximele vor fi de 12–15 grade, iar minimele pot coborî până la -4 grade în depresiuni. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de brumă.
Dobrogea și zona Mării Negre
În Dobrogea, vremea va fi variabilă, cu temperaturi maxime de 14–17 grade și minime de 5–8 grade. Vântul va avea unele intensificări, iar izolat pot apărea ploi slabe. Pe litoral, vremea va fi răcoroasă, cu influența aerului mai rece dinspre mare.
În București, valorile termice vor fi în ușoară creștere, dar rămân sub normal. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 15–16 grade, iar minima va fi de 5–6 grade.
