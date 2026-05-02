Zbor spre Roma transformat în sală de nașteri: final fericit pentru mamă și copil

Un moment rar și emoționant a avut loc la bordul unui avion, unde o pasageră însărcinată a născut în timpul zborului. Evenimentul neașteptat a mobilizat întreg echipajul și câțiva pasageri, iar finalul a fost unul fericit.

Compania ITA Airways a confirmat că o femeie însărcinată a născut prematur în timpul zborului AZ855, miercuri, 29 aprilie.

Naștere surpriză în timpul zborului

Nașterea a avut loc la aproximativ o oră după decolarea aeronavei din Dakar, capitala Senegalului, cu destinația Aeroportul Roma Fiumicino.

„Un eveniment fericit și neașteptat a luminat ziua companiei ITA Airways”, a transmis operatorul aerian. „La bordul zborului AZ855, o femeie însărcinată în șapte luni a născut prematur un copil.”

Mama și nou-născutul au primit asistență imediată din partea echipajului de cabină, dar și a doi pasageri, un medic și o asistentă, care au intervenit pentru a ajuta la naștere.

Totul s-a desfășurat în condiții improvizate, dar eficiente, iar copilul a fost adus pe lume în siguranță. Compania a publicat ulterior imagini cu mama și bebelușul, înconjurați de membri ai echipajului vizibil emoționați.

Bebelușul, în stare perfectă de sănătate

Potrivit ITA Airways, copilul este sănătos și reprezintă primul bebeluș născut vreodată la bordul unui avion al companiei.

„Bebelușul, în perfectă stare de sănătate, este primul copil născut la bordul unui avion ITA Airways. Îi dorim o viață plină de bucurii”, au transmis reprezentanții companiei.

Identitatea mamei și a copilului nu a fost făcută publică.

Moment de confuzie pentru pasageri

Un martor aflat la bord, Sandro Pisu, a povestit că inițial a crezut că este vorba despre o urgență medicală obișnuită. Acesta a declarat pentru presa italiană:

„Dormeam, dar când au întrebat dacă este vreun medic la bord, am crezut că cineva s-a simțit rău. Totul a fost foarte confuz. Nu ne venea să credem că o femeie a născut”,

Potrivit datelor de zbor, avionul a fost nevoit să își modifice traseul în timpul incidentului.

Nu este un caz singular

Evenimentul vine la scurt timp după un caz similar, petrecut pe 24 aprilie, la bordul unui avion al Delta Air Lines.

O femeie a intrat în travaliu în timpul zborului dintre Atlanta și Portland, iar nașterea a avut loc cu aproximativ 30 de minute înainte de aterizare, cu ajutorul echipajului și al unor paramedici aflați la bord.

