Acasă » Știri » Sport » Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni

Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni

De: Irina Maria Daniela 27/04/2026 | 00:30
Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni
Sportiva Jessica Long este însărcinată! Sursa foto: Profimedia

Jessica Long este însărcinată! Sportiva de performanță, în vârstă de 34 de ani, și Lucas Winters s-au căsătorit în 2020, iar în curând vor deveni părinți de gemeni. Informația a fost confirmată de un reprezentant al înotătoarei paralimpice, potrivit People.com.

Cei doi soți au aflat vestea cea mare la începutul lunii 2025, iar gemenii lor vor veni pe lume peste câteva luni. Jessica Long și Lucas Winters sunt în extaz!

Sportiva Jessica Long este însărcinată

Înotătoarea paralimpică este însărcinată pentru prima oară! Jessica Long a aflat în luna decembrie vestea cea bună și, între timp, medicul i-a dat și un verdict la care sigur nu se aștepta: sarcina este gemelară.

„Am aflat la începutul lunii decembrie, într-o dimineață care părea absolut obișnuită. Tocmai mă trezisem și, dintr-un impuls, am decis să fac un test. Sincer, nu mă așteptam deloc să fie pozitiv”, își amintește Long, potrivit sursei citate.

Cum a aflat Jessica Long că e gravidă

În dimineața cu pricina, sportiva era singură acasa, în timp ce soțul ei se afla la o cafenea, unde cumpăra băuturile lor obișnuite. Sportiva nu se aștepta deloc la o sarcină și a rămas blocată câteva ore bune.

„Când Lucas s-a întors acasă, l-am surprins cu vestea. Ne-am îmbrățișat, a început să plângă. A fost un moment atât de special și emoționant. Am încercat chiar să-i filmez reacția, dar eram atât de emoționată încât nici măcar nu am apăsat pe butonul de înregistrare de pe iPhone. Oops!”, povestește ea.

Când ar naște sportiva

Va avea gemeni impreuna cu sotul ei, Lucas Winters. Sursa foto: Profimedia

Potrivit medicilor, Jessica va naște gemenii – doi băieți – în luna august 2026. Sportiva a mărturisit că, încă dinainte de a afla la ecografie sexul copiilor, a simțit că va avea doi băieți.

„Îi spuneam mereu lui Lucas, chiar și atunci când nimeni altcineva nu mă credea. Am știut întotdeauna că este o posibilitate. Dacă îmi cunoști povestea din reclama Toyota de la Super Bowl, eu am fost adoptată din Rusia, iar mama mea biologică, pe care am cunoscut-o cu ani în urmă, a avut gemeni după mine.”, explică ea.

Sarcina Jessicăi Long nu a fost lipsită de probleme

Cu toate că se bucură de această minune, sportiva a mărturisit că a trecut prin clipe neplăcute. Jessica a recunoscut că i-a fost foarte rău până în săptămâna 19. Dar, cu ajutorul unor prietene și a colegei sale, înotătoarea paralimpică Mallory Weggemann, a reușit să treacă peste ele.

Printre poftele bizare pe care le-a avut, Long a enumerat salată Caesar, mere și Coca-Cola.

„Ea a avut propriul drum către maternitate, inclusiv dificultăți legate de infertilitate. Iar acum, văzând-o alături de fiica ei, este extrem de inspirațional. Mă întreabă des cum mă simt și înseamnă enorm să ai alături un alt sportiv paralimpic care a trecut deja prin asta și îți oferă sfaturi, sprijin și afecțiune.”, spune Long.

Jessica Long se retrage după Jocurile Paralimpice

Cu o carieră impresionantă de peste 20 de ani, înotătoarea paralimpică a vorbit și despre anunțul retragerii sale. Acum că va deveni mamă, Jessica Long vrea să petreacă mult timp alături de copiii ei. Sportiva susține că Jocuri Paralimpice de la Los Angeles 2028 sunt ultimele la care va mai participa.

„Sunt înotătoare paralimpică de peste 20 de ani și sunt profund recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit acest sport, dar abia aștept să îmi asum noul rol de mamă, în timp ce mă pregătesc pentru ultimele mele Jocuri Paralimpice, la Los Angeles 2028”, spune ea.

„Cel mai mult ne dorim să ne construim familia împreună și să ne vedem băieții crescând și devenind cine sunt meniți să fie. Mă gândesc la lucrurile mici: plimbări în familie, momente petrecute în apă împreună, joacă, învățare și crearea unui cămin plin de iubire și sprijin. Va fi o experiență de învățare, dar pare cel mai frumos tip de provocare — și suntem cu toții pregătiți pentru asta”, a mai adăugat Long, potrivit People.

CITEȘTE ȘI:

Ce a făcut Pepe, la o săptămână după ce Yasmine a născut. Proaspătul tătic are planuri mari

Au crescut un copil care nu era al lor, dar acum nu vor să mai renunțe la el. Adevărul a ieșit după un test ADN

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura
Sport
Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Sport
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Mediafax
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după mai multe zile în toaleta arenei
Adevarul
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după...
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Radu Miruță anunță că MApN va lucra la dezvoltarea unui software pentru drone
Mediafax
Radu Miruță anunță că MApN va lucra la dezvoltarea unui software pentru drone
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
Promotor.ro
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă...
