Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni

Jessica Long este însărcinată! Sportiva de performanță, în vârstă de 34 de ani, și Lucas Winters s-au căsătorit în 2020, iar în curând vor deveni părinți de gemeni. Informația a fost confirmată de un reprezentant al înotătoarei paralimpice, potrivit People.com.

Cei doi soți au aflat vestea cea mare la începutul lunii 2025, iar gemenii lor vor veni pe lume peste câteva luni. Jessica Long și Lucas Winters sunt în extaz!

Sportiva Jessica Long este însărcinată

Înotătoarea paralimpică este însărcinată pentru prima oară! Jessica Long a aflat în luna decembrie vestea cea bună și, între timp, medicul i-a dat și un verdict la care sigur nu se aștepta: sarcina este gemelară.

„Am aflat la începutul lunii decembrie, într-o dimineață care părea absolut obișnuită. Tocmai mă trezisem și, dintr-un impuls, am decis să fac un test. Sincer, nu mă așteptam deloc să fie pozitiv”, își amintește Long, potrivit sursei citate.

Cum a aflat Jessica Long că e gravidă

În dimineața cu pricina, sportiva era singură acasa, în timp ce soțul ei se afla la o cafenea, unde cumpăra băuturile lor obișnuite. Sportiva nu se aștepta deloc la o sarcină și a rămas blocată câteva ore bune.

„Când Lucas s-a întors acasă, l-am surprins cu vestea. Ne-am îmbrățișat, a început să plângă. A fost un moment atât de special și emoționant. Am încercat chiar să-i filmez reacția, dar eram atât de emoționată încât nici măcar nu am apăsat pe butonul de înregistrare de pe iPhone. Oops!”, povestește ea.

Când ar naște sportiva

Potrivit medicilor, Jessica va naște gemenii – doi băieți – în luna august 2026. Sportiva a mărturisit că, încă dinainte de a afla la ecografie sexul copiilor, a simțit că va avea doi băieți.

„Îi spuneam mereu lui Lucas, chiar și atunci când nimeni altcineva nu mă credea. Am știut întotdeauna că este o posibilitate. Dacă îmi cunoști povestea din reclama Toyota de la Super Bowl, eu am fost adoptată din Rusia, iar mama mea biologică, pe care am cunoscut-o cu ani în urmă, a avut gemeni după mine.”, explică ea.

Sarcina Jessicăi Long nu a fost lipsită de probleme

Cu toate că se bucură de această minune, sportiva a mărturisit că a trecut prin clipe neplăcute. Jessica a recunoscut că i-a fost foarte rău până în săptămâna 19. Dar, cu ajutorul unor prietene și a colegei sale, înotătoarea paralimpică Mallory Weggemann, a reușit să treacă peste ele.

Printre poftele bizare pe care le-a avut, Long a enumerat salată Caesar, mere și Coca-Cola.

„Ea a avut propriul drum către maternitate, inclusiv dificultăți legate de infertilitate. Iar acum, văzând-o alături de fiica ei, este extrem de inspirațional. Mă întreabă des cum mă simt și înseamnă enorm să ai alături un alt sportiv paralimpic care a trecut deja prin asta și îți oferă sfaturi, sprijin și afecțiune.”, spune Long.

Jessica Long se retrage după Jocurile Paralimpice

Cu o carieră impresionantă de peste 20 de ani, înotătoarea paralimpică a vorbit și despre anunțul retragerii sale. Acum că va deveni mamă, Jessica Long vrea să petreacă mult timp alături de copiii ei. Sportiva susține că Jocuri Paralimpice de la Los Angeles 2028 sunt ultimele la care va mai participa.

„Sunt înotătoare paralimpică de peste 20 de ani și sunt profund recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit acest sport, dar abia aștept să îmi asum noul rol de mamă, în timp ce mă pregătesc pentru ultimele mele Jocuri Paralimpice, la Los Angeles 2028”, spune ea. „Cel mai mult ne dorim să ne construim familia împreună și să ne vedem băieții crescând și devenind cine sunt meniți să fie. Mă gândesc la lucrurile mici: plimbări în familie, momente petrecute în apă împreună, joacă, învățare și crearea unui cămin plin de iubire și sprijin. Va fi o experiență de învățare, dar pare cel mai frumos tip de provocare — și suntem cu toții pregătiți pentru asta”, a mai adăugat Long, potrivit People.

CITEȘTE ȘI:

Ce a făcut Pepe, la o săptămână după ce Yasmine a născut. Proaspătul tătic are planuri mari

Au crescut un copil care nu era al lor, dar acum nu vor să mai renunțe la el. Adevărul a ieșit după un test ADN