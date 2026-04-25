Au crescut un copil care nu era al lor, dar acum nu vor să mai renunțe la el. Adevărul a ieșit după un test ADN

De: Paul Hangerli 26/04/2026 | 00:30
Cuplul din Florida a descoperit părinții reali prin test ADN, sursa-colaj CANCAN.RO

Un caz șocant din Statele Unite scoate la iveală o eroare gravă într-o clinică de fertilitate: un cuplu a descoperit că fetița pe care au crescut-o nu este copilul lor biologic. De curând testele ADN au scos adevărul  la iveală, iar părinții reali au fost găsiți. Totuși, legătura emoțională creată în timpul sarcinii și după naștere rămâne de neclintit, în timp ce lupta în instanță continuă.

Cazul care a șocat: embrionul greșit

Un cuplu din Florida care a acuzat o clinică de fertilitate că a implantat femeii embrionul greșit a găsit părinții biologici ai fiicei lor, potrivit avocaților.

Tiffany Score și Steven Mills au depus un proces la Curtea de Circuit din Orange County pe 22 ianuarie împotriva IVF Life, Inc., situată în zona Orlando sub numele Fertility Center of Orlando, și împotriva principalului endocrinolog reproductiv, Dr. Milton McNichol, după ce au aflat că fiica lor, Shea, nu este înrudită genetic cu niciunul dintre ei.

Descoperirea care a schimbat totul

Potrivit procesului, un embrion a fost implantat în Score în martie 2025, iar ea a născut o „fetiță frumoasă și sănătoasă” în decembrie, însă când fiica lor a părut a fi „de rasă non-caucaziană”, au comandat teste genetice pentru a vedea dacă bebelușul este al lor.

La începutul acestei luni, Mara Hatfield, unul dintre avocații lui Score și Mills, a declarat pentru NBC News că testele ADN au arătat că Shea este 100% sud-asiatică. Hatfield a spus că clinica a identificat un cuplu sud-asiatic dintre 16 seturi posibile de părinți ale căror date de recoltare a ovulelor și transfer de embrioni au coincis aproximativ cu cele ale lui Score.

Score și Mills au declarat săptămâna aceasta că a fost confirmată potrivirea cu părinții genetici ai copilului și că identitatea acestora va rămâne confidențială.

„Acest lucru încheie un capitol din călătoria noastră sfâșietoare, dar ridică noi probleme care vor trebui rezolvate”, a spus cuplul într-o declarație transmisă prin avocat. „Un singur lucru este la fel de sigur astăzi cum a fost în ziua în care s-a născut fiica noastră, o vom iubi și vom fi părinții acestui copil pentru totdeauna.”

Procesul continuă și întrebările rămân

Jack Scarola, un avocat care reprezintă cuplul, a declarat pentru People că „întrebările rămase despre soarta embrionilor lui Tiffany și Steven,  sunt încă în curs de soluționare.”

„Procedura legală actuală va rămâne deschisă pentru a aborda aceste aspecte”, a adăugat Scarola. „Totuși, ne așteptăm ca acum să ne concentrăm și pe necesitatea ca clienții noștri să fie despăgubiți pentru cheltuielile suportate și pentru trauma emoțională severă pe care au trăit-o și o vor continua să o trăiască.”

Demersuri legale și lipsa unui răspuns

Scarola a trimis clinicii o scrisoare pe 5 ianuarie pentru a o informa despre situație și pentru a coopera în stabilirea situației embrionilor.

„Recunoscând urgența evidentă în atingerea obiectivelor solicitate, a fost impus un termen limită până la închiderea programului din 7 ianuarie 2026 pentru a primi un răspuns din partea pârâților. La momentul depunerii acțiunii, nu a fost primit niciun răspuns substanțial, deși a existat o confirmare după expirarea termenului”, se arată în documente.

Documentele legale afirmă că „nu există un remediu adecvat în drept pentru pierderea, vătămarea și daunele continue suferite de reclamanți ca o consecință directă a actelor și omisiunilor descrise mai sus ale pârâților.”

Legătura emoțională cu copilul

Score și Mills au creat „o legătură emoțională extrem de puternică” cu copilul pe care Score „l-a purtat timp de nouă luni de sarcină, iar în ciuda faptului cert că Baby Doe nu este copilul lor genetic, legătura emoțională devine mai puternică în fiecare minut al fiecărei zile în care copilul rămâne în grija lor”, susține procesul.

Unde sunt proprii embrioni?

Score și Mills au cerut „să fie pe deplin informați cu privire la situația propriilor embrioni și să fie eliberați de suferința psihică tot mai mare cauzată de faptul că nu știu dacă un copil sau copii ai lor se află în grija altcuiva.”

De asemenea, solicită ca pârâții să suporte costurile testelor genetice gratuite pentru toți pacienții și copiii tuturor pacienților a căror naștere a rezultat în urma implantării de embrioni la clinică în ultimii cinci ani, perioadă în care aceștia au avut în custodie cei trei embrioni ai cuplului.

Mesajul emoționant al mamei

Score a publicat în februarie un mesaj pe rețelele sociale, oferind o scurtă actualizare despre situație.

„Deși încă nu avem răspunsuri într-o situație care pare imposibilă și profund frustrantă, ceea ce simțim acum nu este furie, ci recunoștință. Recunoștință și bucurie pentru fetița noastră sănătoasă și frumoasă”, a scris Score.

„Recunoștință că o putem ține în brațe, o putem săruta și o putem iubi. Ea este lumina vieții noastre și singurul lucru frumos care a rezultat din toate acestea. Indiferent cum sau de ce s-a întâmplat, ea este a noastră în toate modurile care contează. Momentele pe care le petrecem împreună sunt totul. Când suntem toți trei împreună, suntem incredibil de fericiți, pur și simplu ne topește inimile”, a adăugat ea.

Score a spus că sunt „complet fascinați” de „zâmbetele și chicotelile” fiicei lor și că așteaptă cu nerăbdare etapele următoare: cititul, coafurile cu codițe, mersul la plajă etc.

„Dragostea pe care o avem pentru ea este de nedescris și nu este cu nimic mai prejos decât dragostea pe care am avea-o pentru propriul nostru copil genetic”, a scris ea.

La începutul acestei luni, clinica vinovată de încurcătură,  Fertility Center of Orlando a anunțat pe site-ul său că se va închide pe 20 mai, precizând că decizia a fost luată „după o analiză atentă”.

