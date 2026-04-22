Miracol după tragedie: văduva unui fotbalist, însărcinată cu copilul lui la un an de la moarte

De: Paul Hangerli 22/04/2026 | 08:30
Familia Thompson în perioada în care erau împreună, sursa-captură social media Chantalle Thompson

La un an de la moartea fotbalistului Joe Thompson, văduva lui a dezvăluit că este însărcinată în 26 de săptămâni, potrivit cotidianului The Mirror. Copilul pe care îl poartă a fost conceput prin fertilizare in vitro, dintr-un embrion congelat, o ultimă rămășiță din bărbatul pe care l-a iubit.

O viziune care n-a lăsat-o să uite

Chantelle Thompson are 36 de ani și este convinsă că va aduce pe lume un băiat. Nu dintr-un capriciu, ci pentru că Joe i-a spus-o, cu șase luni înainte să moară.

„M-a văzut în grădină aruncând în sus un băiețel. Mi-a spus: «Chan, am văzut. Era băiat». Pierdusem un băiețel în 2021, iar apoi am avut-o pe Athena. Soțul meu mi-a spus: «L-am văzut, e aici. Nu ai de ce să-ți faci griji. Va veni pe lume.» I-a dat deja și un nume.”

Povestea lor emoționantă

Joe Thompson, fost mijlocaș la Rochdale, și Chantelle se cunoșteau încă din adolescență. S-au căsătorit în 2016 și visau la o familie mare, zgomotoasă, cu mulți copii.

Dar realitatea a avut alte planuri. Fiind diagnosticat cu limfom Hodgkin în 2013, Joe a luptat și a învins boala. A luptat din nou în 2017, și a învins-o încă o dată. Dar în aprilie 2024, boala s-a întors pentru a treia oară, de data aceasta ajungând la plămâni. Avea doar 36 de ani când a murit. Cfantelle a declarat emoționată:

„Dacă nu ar fi fost cancerul, probabil am fi avut o casă plină de copii”

Chantalle Thompson, sursa-captură social media Chantalle Thompson

O decizie luată în glumă, care a schimbat totul

Când tratamentele au făcut imposibilă o sarcină naturală, cuplul a apelat la fertilizare in vitro în 2018. La clinică, li s-a cerut să semneze un document care părea atunci o simplă formalitate: ce se va întâmpla cu materialul genetic dacă unul dintre ei moare?

„Râdeam amândoi: «eu pot folosi celulele tale, tu pe ale mele». Am semnat. Știam că îmi doresc mai mulți copii. Mă gândeam mereu: când va veni momentul potrivit? Și pur și simplu am simțit că asta trebuie să fac. Mi-am spus: dacă e să se întâmple, se va întâmpla. Și s-a întâmplat. Am știut din prima clipă, de când au implantat embrionul.”

Pierderi, miracole și un nou început

Drumul nu a fost unul lin. Prima procedură de FIV a durat trei ani și s-a încheiat cu o tragedie. Băiețelul lor, Dre, s-a născut mort cu o săptămână înainte de termen.

Apoi, pe neașteptate, viața le-a oferit o nouă șansă. Chantelle a rămas însărcinată pe cale naturală. Athena, acum în vârstă de trei ani, a venit pe lume ca și cum „trebuia să fie acolo”, spune mama ei.

În prezent, Chantelle își crește singură cele două fete, Lula, în vârstă de 12 ani, și Athena, de trei ani,  cu ajutorul mamei sale. Conduce un brand de beauty, este activă pe rețelele sociale și poartă în pântece, literalmente, ultima legătură cu soțul ei, Joe.

Un copil conceput din iubire, păstrat cu grijă și apoi adus la viață din dor și speranță.

