Semnificația biblică a numelui pe care Pepe și Yasmine Ody l-au ales pentru fiica lor

De: Denisa Crăciun 22/04/2026 | 08:54
Yasmine și Pepe trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Soția cântărețului a adus pe lume o fetiță frumoasă și sănătoasă. Numele pe care l-au ales cei doi este unul inedit și are o semnificație aparte.

Yasmine a devenit mamă pentru a doua oară. Ea a născut chiar în a doua zi de Paște, adică pe 13 aprilie, iar asta le-a adus multă bucurie în familie. Pepe și soția sa au devenit părinții unei fetițe, așadar băiatul lor Pepe Jr. și celelalte două fete, Rosa și Maria, au o surioară. Numele pe care îl poartă mezina familiei este Jessica și are o semnificație specială.

Ce semnificație are numele Jessica

Pepe și Yasmine traversează una dintre cele mai minunate și binecuvântate perioade. Ei sunt în al nouă-lea cer și asta pentru că s-a născut fetița lor. Soția sa a adus-o pe lume în a doua zi de Paște, iar anunțul a fost făcut chiar de artist. El a postat o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare de la maternitate. În imagine apar el, Yasmine și noul membru al familiei. Alături de postare, cântărețul a adăugat și un mesaj inedit.

Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot, a scris el pe pagina sa.

Jessica, numele pe care îl poartă fetița, are o semnificație importantă. Provine din limba ebraică, de la Yiskah și înseamnă „El va vedea” sau „Dumnezeu vede”. Acest nume a devenit cunoscut și apreciat, datorită prezenței sale în piesa lui William Sheakspeare, „Neguțătorul din Veneția”. În plus, este asociat cu o fire vizionară și perspicace.

Yasmine și Pepe, poveste de dragoste

Celebrul artist se mândrește de fiecare dată când are ocazia cu familia sa. Acesta are și o viață profesională activă, deoarece se implică în diverse proiecte muzicale sau de televiziune. De asemenea, relația pe care o are cu Yasmine este unică. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de cinci ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele în fața stării civile. Tot atunci, ea a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel.

