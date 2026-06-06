Scandalul Iuliana Beregoi – Andreea Bostănică ajunge la Maruță. Fostul prezentator de la Pro TV mediază conflictul momentului

Cătălin Maruță a ajuns din nou în centrul unui subiect fierbinte după ce, în cel mai recent podcast, a invitat‑o pe Iuliana Beregoi și, în timpul filmării, a decis să o sune pe Andreea Bostănică pentru a pune față în față cele două versiuni ale conflictului care a aprins online‑ul în ultimele luni.

Situația a fost una tensionată, dar prezentată cu acordul ambelor părți, lucru subliniat chiar de Cătălin Maruță, care a insistat că fiecare trebuie să aibă șansa să își spună povestea fără a fi judecat din start.

Scandalul Iuliana Beregoi – Andreea Bostănică ajunge la Maruță

În timpul apelului video, Maruță i‑a explicat Andreei că Iuliana se află în studio și că ar vrea să discute deschis despre incidentul care a generat atâtea reacții. Andreea a acceptat, iar dialogul a început cu o remarcă directă din partea ei, care a spus că ar fi trebuit să fie salutată de Iuliana în restaurant „înainte să sară cu pumnii la bătaie la mine”.

De asemenea, aceasta a povestit că, în seara respectivă, își parcase mașina în parcarea restaurantului unde urma să ia cina cu familia. Ea susține că nu a urmărit pe nimeni, așa cum s‑a spus, ci pur și simplu se afla acolo pentru a mânca.

Potrivit declarațiilor sale, conflictul ar fi pornit după ce, prin geamul de sticlă al terasei, i s‑ar fi arătat degetul mijlociu, iar Iuliana ar fi înjurat‑o. În acel moment, mama Andreei ar fi oprit‑o să intre în restaurant pentru a evita un scandal, însă Andreea spune că nu a vrut să plece speriată în altă parte, considerând că nu ea este cea care trebuie să se retragă.

Fostul prezentator de la Pro TV mediază conflictul momentului

Iuliana, la rândul ei, a susținut în podcast că există camere de supraveghere care ar urma să clarifice situația și că întreaga țară va vedea adevărul atunci când imaginile vor fi făcute publice. Ambele părți au rămas ferme pe poziții, fiecare cu propria interpretare a evenimentelor.

Maruță a precizat că scopul podcastului nu este să decidă cine are dreptate, ci să ofere spațiu ambelor tabere pentru a‑și prezenta argumentele. El a subliniat că transparența a fost esențială și că acordul pentru discuție a fost cerut și primit de la ambele invitate.

„Nu este despre a ține partea cuiva, este despre a asculta toate perspectivele”, a transmis el.

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