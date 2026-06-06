Fostul comun care le uneşte! YNY Sebi dă verdictul în scandalul Andreea Bostănică vs. Iuliana Beregoi: „Propun să…”

YNY Sebi nu trebuie să facă mare lucru ca să aprindă internetul. E suficient să apară, să respire, să dea un semn de viață, și comunitatea explodează.

Așa s-a întâmplat și acum, când a venit cu soluţia supremă în ceea ce priveşte beef-ul dintre fostele lui iubite influenceriţe cu cetăţenie moldovenească, nimeni altele decăt Andreea Bostănică şi Iuliana Beregoi.

Fostul comun care le uneşte!

Să începem cu începutul. După toate ameninţările din online dintre cele două creatore de conţinut, se pare că în sfărşit a venit ziua judecăţii, sala de proces fiind un restaurant de lux din Chişinău.

Andreea și Iuliana au oferit un spectacol care a făcut turul internetului. Cele două s-au întâlnit și, în loc de saluturi, au început cu îmbrânceli, tras de păr și acuzații urlate. Andreea a spus că a fost lovită de Iuliana, de sora ei Ana și de iubitul Anei, Islam. A mers la poliție, la ambulanță, a filmat, a povestit, iar imaginile au confirmat că nu a fost doar o ceartă banală.

Iuliana a venit imediat cu replica: totul ar fi fost exagerat, Andreea ar fi jucat teatru, iar adevărul ar fi altul. De aici, războiul s-a mutat pe Instagram și TikTok, unde fiecare a început să posteze replici acide, aluzii și atacuri voalate. Alte influencerițe au intrat în scandal, turnând gaz pe foc cu acuzații despre amenințări, bani dispăruți și trădări. Internetul s-a rupt în două tabere, iar fiecare story a devenit muniție.

YNY Sebi dă verdictul în scandalul Andreea Bostănică vs. Iuliana Beregoi: „Propun să…”

În tot acest haos, inevitabil, numele lui YNY Sebi a revenit în prim-plan. Publicul nu a uitat că el a avut interacțiuni apropiate cu ambele, live-uri, apariții comune și destule momente care au alimentat speculațiile ani la rând. Așa că, atunci când Sebi a apărut cu un TikTok, toată lumea a înțepenit să vadă ce spune.

Și a spus. Clar, scurt și cu subînțeles:

„Propun să facă pace Andreea și Iuliana”.

Atât i-a trebuit. Citatul a devenit viral în câteva minute, iar reacțiile au explodat. Unii au văzut în gestul lui o încercare de a calma spiritele. Alții au considerat că la sfârşitul zilei Sebi este un gentleman, şi nu ar vrea să vadă cum fostele lui iubiri se războiesc. Însă, indiferent de opiniile spectatorilor, un lucru e cert: cântăreţul a ştiut cum să-şi lase amprenta peste Prut.

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