Cum l-a convins Andreea Bostănică pe fanul obsedat să facă scandal la concertul Iulianei Beregoi: „Ea mă manipula”

Avem noi dezvăluiri despre scandalul momentului dintre Andreea Bostănică și Iuliana și Ana Beregoi! După ce mezina familiei Beregoi a povestit în exclusivitate la CANCAN EXCLUSIV despre conflictul izbucnit între ea și sora ei cu Andreea Bostănică, dar și despre un fan obsedat care ar fi fost pus de către rivala lor să meargă la un concert de-ale Iulianei să facă scandal, tânărul vorbește, în exclusivitate cum s-a întâmplat totul. Ne dezvăluie ce conversații ar fi avut cu Andreea Bostănică, dar și care e motivul pentru care a ajuns să le jignească pe surorile Beregoi din cauza moldovencei.

În urma scandalului din restaurant cu Andreea Bostănică, Ana Beregoi a decis să vorbească deschis despre ce a cauzat conflictul, dar și despre vechea rivalitate dintre ea, sora ei și Andreea. În discuție a fost adus și un fan al Iulianei Beregoi care ar fi fost manipulat de Andreea pentru a face scandal la un concert de-ale sale. În urma declarațiilor Anei, fanul obsedat ne-a contactat și și-a spus versiunea.

Fanul care ar fi fost pus să facă scandal la concertul Iulianei, rupe tăcerea

Tudor ne-a contactat pe adresa redacției, în urma dezvăluirilor apărute în presă, și și-a spus punctul de vedere.

„Eu am fost fanul Iulianei Beregoi o foarte lungă perioadă de timp, mai exact șapte ani de zile. Mergeam la concertele ei, ea m-a cunoscut. Am câștigat un concurs, Iuliana m-a postat pe Instagram, am și vorbit cu ea”, începe el să povestească.

După ce ne-a dezvăluit că a fost fanul Iulianei, tânărul ne spune acum că a fost inspirat și de Andreea. Cam oscilant, dar să presupunem că se poate întâmpla. Iată cum a cunoscut-o pe cântăreața moldoveancă.

„Andreea a fost un fel de inspirație pentru mine separat de Iuliana. Am început să vorbesc cu Andreea ulterior. Am fost și fanul ei la un moment dat. Ne-am cunoscut în fața unui hotel unde ea stătea. Am văzut că a postat un story, m-am dus la ea și am început să vorbim. Am observat o schimbare în comportamentul Andreei când eu am spus că o susțin pe Iuliana că își lansa niște melodii. Era foare geloasă și invidioasă”, a declarat el pentru CANCAN.RO.

Practic, spune acest tânăr, totul s-ar fi schimbat în momentul în care a început să-și declare susținerea pentru Iuliana. De acolo, lucrurile ar fi luat-o razna, iar reacțiile Andreei ar fi devenit mai tensionate după cum susține el.

„Eu am postat că vreau să mă duc la un concert al Iulianei și ea mi-a spus: „Cum adică te duci?” Eu, fiind mai ușor influențabil, a încercat să îmi spună că Iuliana nu e ok. Am toate conversațiile. Eu, în fondul meu, în inima mea, am știut că nu o să-i fac rău în viața mea Iulianei pentru că nu mi-a făcut nimic, nici ea, nici Ana”, a spus Tudor.

„Andreea mă manipula emoțional”

Și aici se leagă, de fapt, tot episodul povestit de Ana Beregoi în legătură cu momentul tensionat de la concertul Iulianei, acolo unde ar fi fost declanșat scandalul. Bărbatul susține că, în spatele scandalului, ar fi fost chiar Andreea.

„Eu am spus că (n.r. Iuliana Beregoi și Ana) sunt de-a dreptul penibile asta pentru că Andreea mă manipula emoțional, știa că eu o plac foarte mult. Făcusem un fel de semi-obsesie pentru ea. Ea știind că fac ce vrea ea, mă manipula. Ea m-a împins să mă duc la concert, să fac scandal. Dacă ea era un om normal, nu m-ar fi împins la așa ceva”, a mai spus el pentru CANCAN.RO .

Așadar, după ce acest fan (nici el probabil că nu mai înțelege al cui e) a făcut scandal în cadrul concertului așa zis pentru Andreea, acum susține contrariul. Bărbatul spune că el se teme de fapt de Andreea și oamenii din spatele ei și că ar fi de partea Iulianei. Te doare mintea, nu alta!

„Andreea m-a postat de mai mult pe pagina ei, dar după toată situația asta și tot ce s-a întâmplat. Dar eu nu pot să fiu de partea unei persoane care dă în altă persoană. Iuliana nu s-a apropiat de ea, nu i-a făcut nimic și asta știe toată lumea. Mie îmi este frică pentru siguranța mea pentru că Andreea are niște oameni foarte puterici în spate”, a spus Tudor.

În această poveste, Tudor pare să fi avut mai multe schimbări de echipă decât un fotbalist aflat în ultimele zile de mercato: fan Iuliana, fan Andreea, supărat pe Iuliana, apoi iar de partea Iulianei, iar acum ne spune că urmează să fie amenințat de Andreea. De unde și de ce?! El știe.