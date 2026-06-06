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China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu

De: Diana Cernea 06/06/2026 | 22:50
China a lansat o nouă misiune spațială și visează la Lună! Un astronaut ar putea petrece un an întreg în spațiu
Sursa foto: Profimedia
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China a trimis în spațiu trei astronauți către stația spațială Tiangong, într-o misiune care ar putea dura un an pentru unul dintre membrii echipajului. Potrivit Daily Sabah, Beijingul accelerează astfel pregătirile pentru obiectivul său ambițios: o aselenizare cu echipaj uman până în 2030.

Prima astronaută din Hong Kong și o misiune istorică

Capsula Shenzhou-23 a fost lansată de la centrul spațial Jiuquan din nord-vestul Chinei, la bordul unei rachete Long March-2F.

La bord se află comandantul Zhu Yangzhu, pilotul Zhang Yuanzhi și Li Jiaying, fost inspector de poliție și primul astronaut din Hong Kong care participă la o misiune spațială chineză.

Unul dintre cei trei astronauți ar urma să rămână pe stația Tiangong timp de un an, una dintre cele mai lungi misiuni spațiale din istorie. Decizia finală privind cine va rămâne atât de mult în spațiu va fi luată ulterior, în funcție de evoluția misiunii.

China și SUA se luptă pentru cucerirea Lunii

Lansarea vine într-un moment în care competiția spațială dintre China și Statele Unite devine tot mai intensă.

NASA își propune să trimită astronauți pe Lună în 2028, prin programul Artemis, în timp ce China vrea să reușească acest lucru până în 2030.

Recent, NASA a realizat un zbor istoric în jurul Lunii cu misiunea Artemis II, iar SpaceX, compania lui Elon Musk, a efectuat un nou test cu racheta Starship, vehicul gândit pentru viitoarele misiuni lunare și marțiene.

Beijingul respinge acuzațiile venite din SUA potrivit cărora ar avea intenția să colonizeze sau să exploateze resursele Lunii.

China pregătește o bază permanentă pe Lună

Autoritățile chineze lucrează deja la dezvoltarea tehnologiei necesare pentru misiunea lunară: rachetele Long March-10, capsula Mengzhou și modulul lunar Lanyue.

Obiectivul final este construirea unei baze permanente pe Lună până în 2035, în colaborare cu Rusia.

În paralel, oamenii de știință vor studia efectele expunerii îndelungate la radiații, pierderea densității osoase și stresul psihologic asupra astronauților aflați în spațiu pentru perioade foarte lungi.

Experiment fără precedent: embrioni umani artificiali în spațiu

China desfășoară și un experiment considerat o premieră mondială. Potrivit presei de stat, echipajul precedent de pe Tiangong a primit mostre de celule stem umane pentru studierea posibilității reproducerii și supraviețuirii oamenilor în spațiu pe termen lung.

Misiunea ar putea deveni un pas esențial pentru viitoarele călătorii umane către Lună și chiar Marte.

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