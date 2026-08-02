Acasă » Știri » Primele imagini cu agresorii bărbatului împușcat în Ferentari. L-au atacat în miez de noapte!

Primele imagini cu agresorii bărbatului împușcat în Ferentari. L-au atacat în miez de noapte!

De: David Ioan 02/08/2026 | 20:14
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noapte de groază în Ferentari, unde un conflict spontan s-a transformat într-o scenă de violență extremă, cu un copil de doar 4 ani prins în mijlocul agresiunilor (VEZI AICI DETALII). CANCAN.RO a obținut primele imagini cu agresorii, surprinși în momentul în care polițiștii îi imobilizau pe asfalt, după ce scandalul a degenerat. Fotografiile arată haosul din stradă, panică, țipete și intervenția rapidă a oamenilor legii, care au reușit să oprească un conflict ce putea escalada dramatic.

Potrivit autorităților, la data de 30 iulie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost solicitați să intervină în sprijinul unui echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere, în urma unui conflict spontan între mai multe persoane, pe o stradă din Sectorul 5. Polițiștii Secției 24, care s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au depistat mai multe persoane implicate în eveniment.

Scandal de noapte în Ferentari

S-a intervenit imediat pentru aplanarea conflictului, însă cei în cauză au manifestat un comportament recalcitrant, astfel că au fost imobilizați, cu respectarea prevederilor legale. Ulterior, persoanele au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Victima, un bărbat în vârstă de 27 de ani, prezenta urme vizibile de violență și a fost transportată de către un echipaj de prim-ajutor la o unitate medicală, pentru investigații suplimentare. Din primele cercetări s-a stabilit că, în jurul orei 01.00, bărbatul și partenera acestuia, în vârstă de 27 de ani, împreună cu fiul lor minor, se deplasau către domiciliu cu un autoturism, pe o stradă din Sectorul 5.

La un moment dat, în dreptul acestora ar fi oprit un alt autoturism, din care ar fi coborât doi bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 15 și 38 de ani, care ar fi adresat amenințări, iar ulterior i-ar fi agresat fizic, inclusiv prin folosirea unui obiect contondent.

Sursele CANCAN.RO au confirmat că în timpul scandalului a fost folosit și un pistol airsoft, cu care bărbatul ar fi fost împușcat. Mai grav, copilul de 4 ani ar fi fost agresat fizic de o femeie cunoscută sub numele de „Londra”, fiica lui Sofian. Din investigații a reieșit faptul că femeia de 27 de ani avea emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, ceea ce indică un conflict anterior între cele două.

Primele imagini cu agresorii

La fața locului a fost identificată și ridicată o armă de tip airsoft, aceasta urmând a fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte, dacă este supusă omologării și dacă a fost folosită în vreun fel în producerea leziunilor victimei. În baza probatoriului administrat, cele cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar la data de 31 iulie 2026, față de acestea a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare.

Autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

CITEŞTE ŞI: Văduva lui Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, dă în judecată firma de transport: ”Măcar să nu se mai întâmple așa ceva”

Doliu în politică! A murit Ștefan Sângeorzan, fostul primar al comunei Feldru

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bona virală a Andreei Popescu și-a dat demisia. Motivul neașteptat pentru care Keshika a plecat după 4 ani
Știri
Bona virală a Andreei Popescu și-a dat demisia. Motivul neașteptat pentru care Keshika a plecat după 4 ani
Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon
Știri
Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea…
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
Mediafax
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales...
Emil Boc, ședință foto cu primele roșii culese din grădina sa. „E o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi”
Gandul.ro
Emil Boc, ședință foto cu primele roșii culese din grădina sa. „E o...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Adevarul
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
Digi24
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia cursul Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă
Mediafax
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
Click.ro
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Emil Boc, ședință foto cu primele roșii culese din grădina sa. „E o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi”
Gandul.ro
Emil Boc, ședință foto cu primele roșii culese din grădina sa. „E o satisfacție pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Armin van Buuren a făcut spectacol la Iași, dar cele 3 milioane nu s-au achitat. Cel mai scump show ...
Armin van Buuren a făcut spectacol la Iași, dar cele 3 milioane nu s-au achitat. Cel mai scump show plătit din bani publici s-a terminat în instanță!
BANC | Un doctor și o doctoriță fac amor
BANC | Un doctor și o doctoriță fac amor
Bona virală a Andreei Popescu și-a dat demisia. Motivul neașteptat pentru care Keshika a plecat după ...
Bona virală a Andreei Popescu și-a dat demisia. Motivul neașteptat pentru care Keshika a plecat după 4 ani
Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu ...
Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon
12.000 lei amendă pentru românii care locuiesc la casă și fac asta. Sancțiunea poate fi aplicată ...
12.000 lei amendă pentru românii care locuiesc la casă și fac asta. Sancțiunea poate fi aplicată la orice oră
Drama prin care a trecut Alchimistul Cafelei: ”Nu mi-am imaginat că poate să moară!”
Drama prin care a trecut Alchimistul Cafelei: ”Nu mi-am imaginat că poate să moară!”
Vezi toate știrile