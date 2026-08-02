Primele imagini cu agresorii bărbatului împușcat în Ferentari. L-au atacat în miez de noapte!

Noapte de groază în Ferentari, unde un conflict spontan s-a transformat într-o scenă de violență extremă, cu un copil de doar 4 ani prins în mijlocul agresiunilor (VEZI AICI DETALII). CANCAN.RO a obținut primele imagini cu agresorii, surprinși în momentul în care polițiștii îi imobilizau pe asfalt, după ce scandalul a degenerat. Fotografiile arată haosul din stradă, panică, țipete și intervenția rapidă a oamenilor legii, care au reușit să oprească un conflict ce putea escalada dramatic.

Potrivit autorităților, la data de 30 iulie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost solicitați să intervină în sprijinul unui echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere, în urma unui conflict spontan între mai multe persoane, pe o stradă din Sectorul 5. Polițiștii Secției 24, care s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au depistat mai multe persoane implicate în eveniment.

Scandal de noapte în Ferentari

S-a intervenit imediat pentru aplanarea conflictului, însă cei în cauză au manifestat un comportament recalcitrant, astfel că au fost imobilizați, cu respectarea prevederilor legale. Ulterior, persoanele au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Victima, un bărbat în vârstă de 27 de ani, prezenta urme vizibile de violență și a fost transportată de către un echipaj de prim-ajutor la o unitate medicală, pentru investigații suplimentare. Din primele cercetări s-a stabilit că, în jurul orei 01.00, bărbatul și partenera acestuia, în vârstă de 27 de ani, împreună cu fiul lor minor, se deplasau către domiciliu cu un autoturism, pe o stradă din Sectorul 5.

La un moment dat, în dreptul acestora ar fi oprit un alt autoturism, din care ar fi coborât doi bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 15 și 38 de ani, care ar fi adresat amenințări, iar ulterior i-ar fi agresat fizic, inclusiv prin folosirea unui obiect contondent.

Sursele CANCAN.RO au confirmat că în timpul scandalului a fost folosit și un pistol airsoft, cu care bărbatul ar fi fost împușcat. Mai grav, copilul de 4 ani ar fi fost agresat fizic de o femeie cunoscută sub numele de „Londra”, fiica lui Sofian. Din investigații a reieșit faptul că femeia de 27 de ani avea emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, ceea ce indică un conflict anterior între cele două.

Primele imagini cu agresorii

La fața locului a fost identificată și ridicată o armă de tip airsoft, aceasta urmând a fi expertizată pentru a se stabili din ce categorie face parte, dacă este supusă omologării și dacă a fost folosită în vreun fel în producerea leziunilor victimei. În baza probatoriului administrat, cele cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar la data de 31 iulie 2026, față de acestea a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare.

Autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

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