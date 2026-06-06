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Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 22:48
Cine beneficiază de vouchere de vacanță de 800 de lei în 2026. Reguli noi pentru bugetari
Vouchere. Sursa foto Social media
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Voucherele de vacanță revin în 2026 și aprind din nou spiritele în sistemul bugetar. 800 de lei de la stat sună bine, dar noul plafon taie din start o parte dintre angajați. În timp ce unii se pregătesc de concedii, alții se uită doar de pe margine.

În 2026, statul păstrează voucherele de vacanță pentru angajații din sectorul public, însă regula jocului s-a schimbat, iar efectul se vede imediat: mai puțini beneficiari și mai multă selecție după salariu.

Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

Banii sunt acordați angajaților din instituțiile publice, de la primării și ministere, până la școli, spitale și alte structuri finanțate din bugetul de stat. Doar că nu oricine mai intră la „împărțeală”.

Condiția principală rămâne venitul: doar cei cu salariu net de maximum 6.000 de lei pe lună mai primesc voucherele. Cine depășește acest prag este automat exclus din program, chiar dacă activează în același sistem.

Vouchere de vacanță
Vouchere de vacanță. Sursa foto Social media

Procedura rămâne simplă: cei 800 de lei sunt încărcați direct pe cardul de vacanță al beneficiarului. O schimbare importantă față de anii trecuți este că dispare obligația contribuției personale – angajatul nu mai trebuie să scoată bani din buzunar ca să poată folosi voucherul.

Voucherele nu pot fi cheltuite decât în România, strict pentru servicii turistice oferite de operatori autorizați. Practic, ele pot acoperi:

  • cazare în hoteluri, pensiuni sau alte unități turistice
  • pachete turistice prin agenții de turism
  • servicii de vacanță în interiorul țării

Scopul declarat rămâne stimularea turismului intern, mai ales în sezonul de vară.

Mulți bugetari rămân pe dinafară

Deși suma nu se schimbă, modificarea plafonului salarial transformă voucherele într-un beneficiu mai restrictiv. Cu limita de 6.000 de lei net, o parte dintre bugetarii care primeau anterior acest sprijin rămân acum pe dinafară.

Autoritățile susțin că măsura este gândită pentru a direcționa sprijinul către angajații cu venituri mai mici, însă în rândul funcționarilor deja se simte nemulțumirea: același beneficiu, dar pentru mai puțini oameni.

VEZI ȘI: Angajații din privat ar putea primi vouchere de vacanță. Propunerea care poate schimba regulile

O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026

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