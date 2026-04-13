Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița

De: Andreea Stăncescu 13/04/2026 | 16:36
Pepe a devenit tată pentru a patra oară / Sursa: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

A doua zi de Paște a adus o bucurie imensă în familia lui Pepe, transformând sărbătoarea într-un moment cu adevărat special. Într-o zi deja încărcată de semnificație, cântărețul și soția sa, Yasmine Pascu, au primit cel mai frumos dar: venirea pe lume a unei fetițe.

Yasmine Ody și Pepe trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani și pe 7 iunie 2024 s-au căsătorit într-un cadru de poveste. Pe 13 aprilie, în a doua zi de Paște, Pepe a împărtășit vestea că a devenit tată pentru a patra oară. Familia lor s-a mărit cu încă o fetiță, care a adus și mai multă lumină și iubire în viața lor. Maria, Rosa și micuțul Pepe sunt acum mai fericiți ca niciodată, având o nouă surioară.

Prezentatorul emisiunii Te cunosc de undeva! trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Tată devotat, acesta se mândrește cu cei patru copii ai săi, două fete din mariajul cu Raluca Pastramă, Rosa și Maria, un băiețel, Pepe Jr. și mezina familiei din relația cu Yasmine Ody. Iar odată cu venirea pe lume a micuței Jessica, familia este acum completă, iar fericirea lor pare mai mare ca niciodată.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a declarat Pepe pe rețelele sociale.

Sursa foto: Instagram

Ce semnificație are numele Jessica

Numele are o origine ebraică și provine din forma „Yiskah”, având sensul de „cea care vede” sau „Dumnezeu privește”. Este un nume asociat cu intuiția, sensibilitatea și o frumusețe interioară aparte. A devenit cunoscut la nivel mondial după ce William Shakespeare l-a folosit în celebra sa operă Neguțătorul din Veneția.

De atunci, Jessica a fost perceput ca un nume elegant și rafinat, purtat de persoane empatice și creative. Este adesea asociat cu o fire caldă, echilibrată și o capacitate de a înțelege profund lumea din jurul său și oamenii din jur.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde pensia îți ajunge și unde nu în Europa. Clasamentul care spune totul despre nivelul de trai
Unde pensia îți ajunge și unde nu în Europa. Clasamentul care spune totul despre nivelul de trai
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Cele 4 cuvinte pe care polițistul Marian Godină i le-a șoptit la ureche „infractorului” ...
Cele 4 cuvinte pe care polițistul Marian Godină i le-a șoptit la ureche „infractorului” Cristi Boureanu, după eliminarea de la Survivor: „Te aștept cu…”
Zodiile care vor trece printr-un conflict puternic. Problemele ies la suprafață
Zodiile care vor trece printr-un conflict puternic. Problemele ies la suprafață
Care este cea mai mare slăbiciune a fostului concurent de la Power Couple: „Eu sunt grăsuț de ...
Care este cea mai mare slăbiciune a fostului concurent de la Power Couple: „Eu sunt grăsuț de mic”
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Vezi toate știrile