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Toni Iuruc, primele declarații după ce Simona Halep a fost în vacanță cu “Regele mezelurilor”. Fostul soț, luat prin surprindere de relația campioanei: “Le doresc numai bine”

De: Loriana Dasoveanu 11/06/2026 | 17:00
Toni Iuruc, primele declarații după ce Simona Halep a fost în vacanță cu “Regele mezelurilor”. Fostul soț, luat prin surprindere de relația campioanei: “Le doresc numai bine”
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Simona Halep trăiește cea mai relaxată perioadă din ultimii 20 de ani, iar asta se vede de la o poștă. Mai ales că timpul liber și-l petrece în compania noului ei partener, Dorin Mateiu. După ce CANCAN.RO v-a arătat imaginile în exclusivitate națională cu cei doi pe meleagurile elene din Mykonos, acum am stat de vorbă cu fostul ei soț, Toni Iuruc. Ce a declarat afaceristul despre imaginile cu fosta lui soție alături de un alt milionar, dar și ce îi urează, aflați în rândurile următoare. 

Simona Halep este foarte discretă în privința vieții sale personale, preferând să țină poveștile de iubire departe de ochii publicului. După căsnicia cu afaceristul Toni Iuruc și divorțul fulgerător de acesta la mai puțin de un an de la nuntă, sportiva a fost surprinsă alături de un alt milionar. Este vorba despre Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele mezelurilor”, alături de care a petrecut timp de calitate pe o plajă din Mykonos (VEZI AICI IMAGINILE).

Simona Halep și Dorin Mateiu admiră peisajul din Mykonos

După ce imaginile cu ei, publicate în exclusivitate de CANCAN.RO, au făcut înconjurul internetului și al presei, acum Toni Iuruc a avut prima reacție. Iată ce i-a transmis afaceristul fostei sale soții.

Toni Iuruc, prima reacție după imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu

Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat acum trei ani și jumătate, după o căsnicie care a durat mai puțin de un an. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să-și strângă mâna și să o ia pe drumuri separate, însă sursele de la acea vreme ne dezvăluiau că motivul divorțului a fost distanța și stilul de viață impus de fosta tensimenă. Acest lucru ar fi afectat relația, iar la scurt timp au ajuns la divorț. La trei ani și jumătate de la separarea de afacerist, Simona Halep a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, în Mykonos. Mai mult, după retragere, fosta campioană și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, oraș în care și Dorin Mateiu locuiește o bună perioadă din an, semn că relația lor este serioasă.

Primele declarații ale lui Toni Iuruc despre noua relație a Simonei Halep

După apariția imaginilor, CANCAN.RO a stat de vorbă cu fostul soț al Simonei Halep. Toni Iuruc pare să fi trecut peste separarea de tenismenă de mai multă vreme, mai ales că, potrivit declarațiilor sale, nici nu ar fi știut despre ce se întâmplă în viața sportivei.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc pentru CANCAN.RO.

 

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Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor”

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