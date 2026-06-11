De ce Cupa Mondială FIFA 2026 se desfășoară în trei țări? Iată explicația

Dacă ești fan al fotbalului, probabil că febra Cupei Mondiale FIFA 2026 a pus deja stăpânire pe tine. Începând de săptămâna viitoare, cea mai mare Cupă Mondială din istorie se va desfășura în trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.

Dar de ce este organizat turneul în trei state diferite? Iată explicația.

„United As One”, o candidatură comună

Inițial, Statele Unite, Canada și Mexic intenționau să depună candidaturi separate pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2026. Ulterior, însă, cele trei țări au decis să își unească forțele sub sloganul „United As One” („Uniți ca unul”).

În 2017, federațiile de fotbal ale celor trei state nord-americane au anunțat oficial alianța, denumită „United Bid”.

Un an mai târziu, la cel de-al 68-lea Congres FIFA, desfășurat la Moscova, asociațiile membre FIFA au votat, iar candidatura comună a obținut 67% din cele 200 de voturi exprimate.

Astfel, FIFA a făcut istorie, anunțând pentru prima dată în cei 96 de ani de existență ai competiției organizarea unei Cupe Mondiale în trei țări diferite.

Formatul extins a impus mai multe stadioane și infrastructură uriașă

Decizia FIFA de a extinde numărul echipelor participante de la 32 la 48 și de a adăuga o rundă suplimentară eliminatorie a schimbat complet dimensiunea competiției.

Turneul din 2026 va include nu mai puțin de 104 meciuri, cu 40 mai multe decât ediția din Qatar 2022, fiind cea mai amplă Cupă Mondială organizată vreodată. În aceste condiții, găzduirea întregului turneu de către o singură țară a devenit dificilă, iar varianta unei organizări comune a devenit mult mai atractivă.

Un alt avantaj major al candidaturii SUA-Canada-Mexic a fost faptul că toate stadioanele incluse în proiect erau deja construite, nu necesitau lucrări majore și aveau o capacitate medie de peste 68.000 de locuri.

De asemenea, toate orașele candidate dispuneau deja de infrastructura necesară: transport, cazare, servicii medicale și tehnologice conforme sau chiar peste cerințele FIFA.

Unde se vor juca meciurile

Cupa Mondială 2026 se va disputa pe 16 stadioane din 16 orașe, multe dintre acestea găzduind deja meciuri din NFL, MLS sau Liga MX. Deși turneul este organizat de trei țări, Statele Unite vor găzdui 78 de meciuri, în timp ce Canada și Mexic vor organiza câte 13 fiecare.

Cele mai importante partide ale competiției, inclusiv sferturile de finală, semifinalele și finala, vor avea loc pe teritoriul Statelor Unite.

Cea mai profitabilă competiție sportivă din istorie

Potrivit unei analize a Organizației Mondiale a Comerțului, Cupa Mondială din 2026 va genera un impact economic estimat la 80,1 miliarde de dolari în cele trei țări organizatoare.

Doar economia Statelor Unite ar urma să beneficieze de aproximativ 30,5 miliarde de dolari.

În același timp, FIFA estimează venituri de aproximativ 13 miliarde de dolari în ciclul financiar care culminează cu ediția din 2026, aproape 9 miliarde urmând să fie încasate chiar în acest an.

Pentru comparație, Cupa Mondială Qatar 2022 a generat venituri de 7,5 miliarde de dolari pentru FIFA, ciclul competițional care a culminat cu Mondialul din Rusia 2018 a adus 6,4 miliarde de dolari, iar Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au generat aproximativ 5,24 miliarde de dolari.

Practic, Cupa Mondială 2026 este așteptată să devină cel mai profitabil eveniment sportiv organizat vreodată.

Cum a împărțit FIFA cele trei țări

Pentru a reduce dificultățile logistice generate de deplasările pe distanțe foarte mari, FIFA a împărțit locațiile în trei regiuni.

Regiunea de Vest

Regiunea de Vest include Vancouver, Seattle, zona Golfului San Francisco și Los Angeles.

Regiunea Centrală

Regiunea Centrală cuprinde Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey, Houston, Dallas și Kansas City.

Regiunea de Est

Regiunea de Est include Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia și New York/New Jersey.

În faza grupelor, echipele vor încerca să joace majoritatea meciurilor în aceeași regiune, însă nu întotdeauna acest lucru va fi posibil. De exemplu, Brazilia își va disputa toate meciurile din Grupa C în regiunea estică, la New York/New Jersey, Philadelphia și Miami.

În schimb, Africa de Sud va începe competiția la Ciudad de Mexico, va juca apoi la Atlanta și se va întoarce ulterior la Monterrey.

Unele echipe vor avea de parcurs mii de kilometri

Una dintre cele mai dezavantajate echipe din punct de vedere logistic va fi Bosnia și Herțegovina. Bosniacii vor parcurge aproximativ 5.000 de kilometri doar în faza grupelor.

Ei vor debuta la Toronto, apoi vor călători aproximativ 3.500 de kilometri până la Los Angeles, iar ultimul meci din grupă îl vor disputa la Seattle, la încă aproximativ 1.500 de kilometri distanță.

Chiar dacă unele naționale vor beneficia de deplasări mai scurte în faza grupelor, odată cu începerea rundelor eliminatorii provocările logistice vor crește, deoarece meciurile decisive sunt răspândite pe întreg continentul nord-american.

Cupa Mondială FIFA 2026 va intra în istorie ca prima ediție organizată simultan de trei țări și cea mai mare competiție de fotbal desfășurată vreodată. Extinderea la 48 de echipe și 104 meciuri a făcut necesară colaborarea dintre Statele Unite, Canada și Mexic, iar impactul economic estimat transformă turneul într-un eveniment fără precedent atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

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