Cupa Mondială își lasă umbra peste glob. Fotbalul intră în spectacolul care domină vara

Aşteptarea se apropie de final, iar atmosfera fotbalistică atinge punctul maxim. Mâine începe cel mai mare campionat de fotbal al planetei, în timp ce în Kansas City continuă ultimele pregătiri pentru valul uriaş de suporteri care urmează să sosească.

Mai este o singură zi până la debutul unei ediţii istorice a Cupei Mondiale. Pentru prima dată, competiţia reuneşte 48 de naţionale şi programează 104 meciuri în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Cupa Mondială își lasă umbra peste glob

Organizatorii estimează un aflux de milioane de fani pe durata turneului. Deschiderea are loc pe celebrul Azteca Stadium din Mexic, unde echipa gazdă va întâlni Africa de Sud. Este primul duel dintr-o competiţie care se va întinde pe mai bine de o lună şi se va încheia pe 19 iulie, cu finala programată la New York.

În Kansas City, pregătirile sunt în linie dreaptă. Zona oficială dedicată suporterilor este aproape gata, cu un ecran uriaş şi spaţiu pentru aproximativ 25.000 de persoane simultan. Oraşul se pregăteşte să trăiască intens turneul, autorităţile estimând că în următoarele săptămâni vor sosi aproximativ 650.000 de vizitatori.

Fotbalul intră în spectacolul care domină vara

În plus, Kansas City găzduieşte bazele de pregătire ale unor naţionale de top. Argentina a ajuns deja, Olanda se antrenează tot aici, iar Anglia este aşteptată în zilele următoare.

În scurt timp vor începe şi meciurile de pe Arrowhead Stadium, arena cunoscută drept cel mai zgomotos stadion din lume. Aici se vor disputa şase partide ale Cupei Mondiale, inclusiv confruntări din fazele eliminatorii. Deocamdată se lucrează la ultimele detalii, însă atmosfera arată clar că numărătoarea inversă s-a încheiat. În mai puţin de 24 de ore, începe cel mai amplu turneu final din istoria fotbalului.

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