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Cine va ridica trofeul în 2026? Analiza completă a marilor favorite la titlul mondial

De: Paul Hangerli 10/06/2026 | 08:30
Cine va ridica trofeul în 2026? Analiza completă a marilor favorite la titlul mondial
Favoritele la câștigarea cupei mondiale, sursa-colaj CANCAN.RO
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Predicțiile privind viitoarea campioană mondială sunt adesea înșelătoare. Presiunea de la Cupa Mondială este una uriașă, iar diferențele dintre echipe sunt atât de mici încât chiar și marile forțe ale fotbalului pot fi eliminate surprinzător.

Cu toate acestea, doar opt țări au reușit să câștige trofeul suprem în istoria fotbalului. Cu o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale 2026, șase naționale se află în fruntea analizelor specialiștilor și a caselor de pariuri: Spania, Franța, Argentina, Anglia, Portugalia și Brazilia.

Spania, una dintre marile favorite

Spania este considerată una dintre cele două principale candidate la trofeu. De la Cupa Mondială din Qatar 2022, „La Roja” a câștigat UEFA Nations League 2022-2023, Euro 2024 și turneul olimpic masculin de fotbal de la Paris 2024.

Naționala iberică a terminat neînvinsă preliminariile europene și ocupă locul 2 în clasamentul FIFA. Echipa practică un fotbal ofensiv, bazat pe posesie, dar mult mai rapid și mai agresiv decât în perioada titlului mondial din 2010.

Marea vedetă este Lamine Yamal, fenomenul de doar 18 ani văzut de mulți drept succesorul lui Lionel Messi. Alături de el strălucesc Nico Williams și Pedri, în timp ce selecționerul Luis de la Fuente profită din plin de noua generație de aur a fotbalului spaniol.

Grupa H: Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Franța visează la a treia finală consecutivă

Vicecampioana mondială din 2022 rămâne una dintre cele mai puternice echipe ale lumii. Franța a câștigat titlul mondial în 2018 și a pierdut dramatic finala din Qatar 2022 în fața Argentinei.

Atacul francez este impresionant. Kylian Mbappé rămâne liderul incontestabil al echipei, după ce a marcat un hat-trick în finala mondială din 2022. Alături de el se află câștigătorul Balonului de Aur, Ousmane Dembélé, și Michael Olise.

Franța combină experiența cu tinerețea și beneficiază de un lot extrem de echilibrat. Selecționerul Didier Deschamps, campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor, a anunțat deja că acesta va fi ultimul său turneu la conducerea echipei.

Grupa I: Senegal, Irak și Norvegia.

Argentina încearcă să-și apere titlul mondial

Campioana en-titre visează să realizeze o performanță reușită doar de Italia și Brazilia în istorie: câștigarea a două Cupe Mondiale consecutive.

După triumful din Qatar, Argentina a cucerit și Copa America 2024 și a dominat calificările sud-americane. Echipa lui Lionel Scaloni continuă să impresioneze prin intensitate, organizare și spirit de echipă.

La 38 de ani, Lionel Messi rămâne principalul lider al echipei și a fost golgheterul preliminariilor. În jurul său gravitează jucători esențiali precum Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lautaro Martinez și Julian Alvarez.

Grupa J: Algeria, Austria și Iordania.

Portugalia și ultima mare șansă a lui Cristiano Ronaldo

Portugalia traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa și vine la Mondial după câștigarea UEFA Nations League 2025.

Deși nu mai este la apogeul carierei, Cristiano Ronaldo rămâne o figură centrală. La 41 de ani, starul portughez caută singurul trofeu important care îi lipsește din palmares.

Selecționata lusitană beneficiază însă și de alte nume importante: Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva și Nuno Mendes, considerat de mulți cel mai bun fundaș stânga din lume.

Sub conducerea lui Roberto Martinez, Portugalia practică un fotbal bazat pe posesie, pressing avansat și controlul jocului.

Grupa K: RD Congo, Uzbekistan și Columbia.

Anglia vrea să pună capăt unei așteptări de 60 de ani

Inventatoarea fotbalului modern nu a mai câștigat Cupa Mondială din 1966. Deși este mereu considerată favorită, Anglia nu reușește întotdeauna să transforme talentul individual într-o forță colectivă dominantă.

Totuși, rezultatele din preliminarii sunt impresionante: opt victorii din opt meciuri și niciun gol primit.

Harry Kane este liderul și golgheterul all-time al naționalei, iar alături de el strălucesc Bukayo Saka, Jude Bellingham și Declan Rice. Selecționerul Thomas Tuchel a construit echipa în jurul lui Kane, însă dependența de atacantul lui Bayern München poate reprezenta o vulnerabilitate.

Grupa L: Croația, Ghana și Panama.

Brazilia, marea necunoscută

Brazilia nu mai domină fotbalul mondial așa cum o făcea odinioară. Locul cinci în preliminariile sud-americane a ridicat multe semne de întrebare, iar după Qatar 2022 naționala a schimbat nu mai puțin de patru antrenori.

Acum, speranțele sunt legate de Carlo Ancelotti, primul selecționer străin din istoria reprezentativei braziliene.

Vinicius Junior este principala vedetă a echipei, în timp ce Raphinha și tânărul Endrick completează compartimentul ofensiv. Un mare semn de întrebare îl reprezintă Neymar, care încă nu și-a regăsit cea mai bună formă, deși a fost inclus în lot.

Chiar și fără strălucirea generațiilor trecute, Brazilia rămâne o echipă pe care nimeni nu îndrăznește să o excludă din lupta pentru trofeu.

Cu cinci titluri mondiale în palmares, Seleção rămâne una dintre marile forțe ale fotbalului internațional.

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