104 meciuri, 48 de echipe și o amprentă uriașă de carbon. Costul ascuns al Cupei Mondiale 2026

Cupa Mondială de Fotbal din 2026, organizată de Statele Unite, Canada și Mexic, riscă să devină cea mai poluantă ediție din istoria competiției. Un nou raport atrage atenția că extinderea turneului, numărul record de meciuri și distanțele uriașe dintre orașele-gazdă vor duce la o explozie a emisiilor de carbon.

Un Mondial cu o amprentă de carbon record

Potrivit raportului „FIFA’s Climate Blind Spot”, realizat de New Weather Institute, ediția din 2026 ar putea genera cel puțin 9 milioane de tone de CO₂ echivalent, aproape dublu față de media înregistrată la turneele desfășurate între 2010 și 2022, care a fost de aproximativ 4,7 milioane de tone.

Specialiștii avertizează că, în scenariile cele mai pesimiste, emisiile totale ar putea ajunge chiar la 15 milioane de tone de CO₂, transformând competiția într-unul dintre cele mai poluante evenimente sportive organizate vreodată.

Mai multe echipe, mai multe meciuri, mai multă poluare

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, la turneul final vor participa 48 de echipe naționale, față de 32 la edițiile precedente. În consecință, numărul meciurilor va crește la 104, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 63%.

Această extindere va însemna mai multe deplasări pentru echipe, oficiali, jurnaliști și suporteri, dar și o presiune suplimentară asupra infrastructurii de transport și a orașelor organizatoare.

Raportul subliniază că această creștere va genera emisii suplimentare considerabile, în special din transportul aerian, principala sursă de poluare asociată competiției.

Avionul, principalul responsabil pentru emisiile de carbon

Una dintre cele mai mari provocări este reprezentată de logistica turneului. Spre deosebire de edițiile găzduite de o singură țară, Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în 16 orașe răspândite pe întreg teritoriul Americii de Nord, aflate la mii de kilometri distanță unele de altele.

În aceste condiții, echipele participante, reprezentanții mass-media și milioanele de suporteri vor depinde aproape exclusiv de transportul aerian.

Autorii raportului estimează că zborurile vor genera peste 7,7 milioane de tone de CO₂, adică cea mai mare parte a emisiilor totale produse de competiție.

Mai mult, emisiile asociate transportului aerian ar putea fi cu 160% până la 325% mai mari comparativ cu edițiile precedente ale Cupei Mondiale.

Un model tot mai greu de justificat

Deși organizatorii nu vor construi un număr mare de stadioane noi, ceea ce reduce parțial impactul asupra mediului, experții susțin că problema principală este una structurală.

Modelul actual al competiției devine din ce în ce mai amplu, mai globalizat și mai dependent de călătoriile pe distanțe lungi, ceea ce face extrem de dificilă reducerea amprentei de carbon.

În plus, America de Nord nu dispune de o rețea extinsă de trenuri de mare viteză, așa cum există în numeroase state europene sau asiatice, ceea ce limitează semnificativ alternativele sustenabile la transportul aerian.

Critici la adresa strategiei climatice a FIFA

Raportul pune sub semnul întrebării și politica de sustenabilitate a FIFA. Autorii susțin că există o contradicție evidentă între angajamentele publice privind protecția mediului și deciziile care au dus la extinderea competiției și alegerea unor orașe-gazdă aflate la distanțe foarte mari.

Specialiștii avertizează că, în contextul actualei crize climatice și al apelurilor globale pentru reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră, Cupa Mondială din 2026 riscă să agraveze problema în loc să contribuie la diminuarea ei.

Ce răspunde FIFA

La rândul său, FIFA susține că turneul va fi însoțit de o strategie amplă de sustenabilitate, menită să reducă impactul asupra mediului și să lase o moștenire pozitivă comunităților gazdă.

Organizația afirmă că va promova standarde de construcție sustenabilă pentru stadioane și infrastructurile temporare, va încuraja utilizarea transportului public și va implementa măsuri pentru reducerea deșeurilor, a consumului de energie și a emisiilor asociate competiției.

FIFA consideră, de asemenea, că orașele-gazdă vor juca un rol esențial în implementarea unor măsuri climatice pe termen lung și în promovarea unor practici mai prietenoase cu mediul.

Cu toate acestea, raportul realizat în colaborare cu Scientists for Global Responsibility, Environmental Defense Fund și The Sport for Climate Action Network concluzionează că aceste măsuri sunt puțin probabil să compenseze impactul structural generat de dimensiunea fără precedent a turneului.

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