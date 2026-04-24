Ce a făcut Pepe, la o săptămână după ce Yasmine a născut. Proaspătul tătic are planuri mari

Pe 13 aprilie, a doua zi de Paști, cântărețul Pepe a devenit tătic pentru încă o fetiță, Jessica. Mămica ei este Yasmine Ody, cu care Pepe e căsătorit din iunie 2024 și care i l-a dăruit și pe prințul Pepe Junior. Pepe mai are două fete din relația cu Raluca Pastramă, pe Rosa și pe Maria. Proaspătul tătic a dat o fugă în zona Pipera, unde acesta pare să analizeze serios opțiuni de mașină mai încăpătoare. CANCAN.RO are imagini tari!

E primăvară, sezonul alergiilor, iar Ionuț Nicolae Pascu, nume de scenă Pepe, 46 de ani, pare să fi căzut și el victimă unui acces de strănut în parcul auto din Pipera unde și-a parcat frumosul BMW XM, un cross-over reușit care trece lejer de 150.000 Euro. Să-i fie cu noroc!

Și chiar e norocos Pepe, care tocmai a devenit tată pentru a patra oară. Cristi Borcea, ai grijă, acuși te depășește! 😀 Și nu doar atât! Se spune că doar bărbații adevărați fac fete. Pepe e deja la a treia! Bravo, tati, la mai mare! Și nici nu e exclus să apară și alți copii, din moment ce Pepe se ține bine, iar soția lui, Yasmine, e cu 15 ani mai tânără decât el. Poate chiar de aceea artistul analizează opțiunea unei mașini mai încăpătoare. Curând îi va trebui un microbuz, vorba aia.

Pepe are planuri mari, după ce a devenit din nou tătic

Cu siguranță îi va fi greu să renunțe la BMW-ul XM, un hibrid care se poate lăuda că e cel mai puternic model de serie produs în prezent de această marcă. Dar pentru familie faci orice, și nimeni nu știe asta mai bine decât Pepe, un familist convins. Chiar dacă de-a lungul timpului a avut mai multe relații, pe el l-a interesat întotdeauna statornicia.

Pepe e îmbrăcat lejer, probabil de la magazinul de haine de pe Calea Victoriei, o investiție începută în 2023 și condusă chiar de Yasmine. O ținută ca pentru o zi cu multă vânzoleală, că așa e când apare un prunc în familie. Sunt multe drumuri de făcut, multe lucruri de cumpărat și, de ce nu, uneori e bine să nu fii în calea unei femei care tocmai a născut. E dezinvolt și asumat ca întotdeauna. Prezent recent în emisiunea lui Denise Rifai, Furnicuțele, Pepe părea foarte fericit și stăpân pe el, ca un artist și om realizat precum este.

