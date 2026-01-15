Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini

Ionuț Nicolae Pascu, nume de scenă Pepe, e deosebit de fericit în această perioadă. El și tânăra lui soție, Yasmine (21 de ani), se pregătesc să devină din nou părinți și au fost surprinși la mall, în plin instinct de construire a cuibului pentru cel mai tânăr membru al familiei. CANCAN.RO a obținut imagini cu burtica deja măricică. Or fi gemeni?!

Zvonurile sunt confirmate fără drept de apel! După ce inițial erau doar vorbe, iată că avem și burtica! Pardon, dovada! Soția lui Pepe, Yasmine, afișează nonșalant o frumusețe rotunjoară, ca o promisiune. Familia crește!

Pepe este în culmea fericirii că soția lui este din nou gravidă. Artistul avea deja două fete cu Raluca Pastramă, Maria și Rosa, iar Zayn e al treilea copil și primul băiat cu Yasmine. Nu se știe, poate mai vine unul!

Primele imagini cu soția lui Pepe însărcinată

Pasiunea de latino lover a lui Pepe nu se stinge așa ușor, așa că iat-o pe Yasmine cu pantaloni de flanelă legați sub burtică, pășind atent, ca orice gravidă, printre rafturi. Se vede că e nevoie imperioasă de suplimentarea garderobei, dar lucrurile nu decurg așa ușor, pentru că femeile sunt și cochete, chiar dacă sunt gravide. Sau mai ales dacă sunt gravide!

Pepe și Yasmine nu sunt tocmai asortați, dar sunt pe aceeași lungime de undă. El poartă un trening de culoarea cobaltului pur, un tricou alb care îi pune în valoare pieptul în care odinioară se bătea în videoclipuri și româncelor li se înmuiau picioarele exact ca atunci când îl vedeau pe Juan del Diablo din telenovela Inimă Sălbatică.

În schimb, Yasmine e mult mai casual, cu un body negru care o ajută să gestioneze greutatea suplimentară, o cămașă de flanelă ce pare împrumutată de la Pepe și pantalonii maro. Sarcina nu e nicidecum o problemă și Yasmine are acea strălucire ce vine din interior, cum au femeile ce poartă în pântece rodul iubirii lor.

Din păcate cei doi, cu toate că se plimbă îndelung printre umerașele din Zara, nu găsesc nimic adecvat. Or fi mofturi, or fi chestiuni practice sau de fashion, nu se știe. În orice caz, Pepe gestionează excelent situația, nu face o scenă, cum procedează alți bărbați, exasperați că femeia îi târăște la cumpărături și până la urmă nu cumpără nimic. Iată un bărbat cu experiență și temperament demn de un stoic din Grecia antică! Felicitări, Pepe! Nu doar pentru bebe, ci și pentru tăria de caracter!

CITEȘTE ȘI – Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea…”

NU RATA – Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.