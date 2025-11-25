Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: ”Dacă vreau să spun despre viața mea...”

După ce s-a lansat zvonul că Yasmine Pascu ar fi însărcinară, iar Pepe va deveni tată pentru a patra oară, artistul a făcut primele declarații cu privire la subiectul fierbinte al showbiz-ului. Deși vestea ar fi adus multă bucurie în familie lor, prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” este de altă părere.

Pepe și Yasmine Pascu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc și au împlinit un an de la cununia lor, un moment special într-o relație care durează de mai mulți ani. Povestea lor de iubire a devenit și mai puternică odată cu venirea pe lume a primului lor băiat, în 2022, un eveniment care le-a întregit și consolidat familia.

În urmă cu puțin timp, au început să circule tot multe zvonuri potrivit cărora Yasmine Pascu, soția lui Pepe, ar fi însărcinată din nou. Speculațiile vorbesc despre faptul că familia artistului s-ar putea mări cu încă un membru, veste care i-a încântat pe fanii cuplului, deși cei doi nu au confirmat oficial informația.

Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu

Pepe a oferit primele declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva dezminte afirmațiile care se speculează că Yasmine ar fi însărcinată. Acesta mărturisește că nu are nicio confirmare și preferă să fie discret, lăsând totul sub semnul întrebării.

„Vă rog eu mult de tot. Sunați la cei care au scris și să vă confirme cei care au dat știrea. Nu stau să comentez știrile altora. Dacă vreau să spun despre viața mea, pun, dacă nu vreau, nu pun”, a spus Pepe în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

