Acasă » Știri » Cum arată burtica Franciscăi, soția lui TJ Miles. Nici nu zici că e gravidă în 6 luni

Cum arată burtica Franciscăi, soția lui TJ Miles. Nici nu zici că e gravidă în 6 luni

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 11:09
Francisca este însărcinată în 6 luni/ Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Francisca și-a arătat burtica de graviduță în mediul online! Aceasta a mărturisit că fiica ei are cu aproximativ 300 de grame mai mult decât standardul stabilit pentru această perioadă de sarcină. Totuși, soția lui TJ Miles arată foarte bine. Nu zici că este însărcinată în 6 luni.

Francisca și TJ Miles trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. În luna septembrie, cei doi au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Apoi au urmat cununia civilă, la începutul lui octombrie, și nunta religioasă, în data de 10 noiembrie 2025. Acum, artista și soțul ei se pregătesc pentru momentul în care își vor cunoaște fetița. Deși nu mai este mult până atunci, bruneta reușește să se mențină într-o formă de invidiat.

Cum arată Francisca la 6 luni de sarcină

Francisca a avut mereu grijă de silueta sa și continuă să facă sport chiar și în sarcină. Recent, ea a publicat mai multe imagini din sala de fitness. Bruneta a ales un echipament care i-a lăsat la vedere burtica de graviduță.

Soția lui TJ Miles a mărturisit că are 6 luni de sarcină și nu știe când a trecut timpul atât de repede. Deși nu mai este mult până își va aduce pe lume minunea, Francisca este foarte activă, reușind să se păstreze într-o formă de invidiat. De asemenea, bruneta a precizat că fetița ei are cu aproximativ 300 de grame mai mult decât standardul.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Am zis că stau liniștită azi… nu pot. Mă simt vinovată dacă trece o zi fără să fac ceva. Când mă gândesc că au trecut deja 6 luni de sarcină… bebelina are deja aproape un kilogram, cu vreo 300 de grame mai mult decât standardul”, a scris Francisca pe Instagram.

Francisca și-a arătat burtica de gravidă/ Sursa foto: Instagram

Artista este o graviduță norocoasă. În urmă cu aproape două luni, Francisca a mărturisit că se simte foarte bine. Soția lui TJ Miles a declarat că nu a avut pofte sau alte simptome specifice sarcinii.

„Mă simt extraordinar. Aproape că nu-mi dau seama că sunt gravidă, dacă nu mi-ar crește burta. Dar chiar nu am niciun simptom. Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am pofte absolut deloc. Am grijă cu alimentația, dar chiar și așa, sarcina este sarcină și probabil că se vor reacumula câteva kilograme.

Deja am pus vreo 4,5, aproape 5. Și este un fenomen normal. Atât timp cât există sarcină, placentă, lichid și nu e grăsime, e bine. Dar chiar și grăsime trebuie să se acumuleze la un moment dat. E în binele bebelușului, dar nu scăpăm de sub control. Eu am foarte mare grijă la tot ce mănânc”, a spus artista.

Citește și: Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

Francisca și Tj Miles, despre momentul dificil din relație și marile nebunii din dragoste, dar și… E cel mai tare din România: ”Nimeni nu face…”

Tags:
Iți recomandăm
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Știri
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o…
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Știri
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză ...
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” ...
Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut ...
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
Vezi toate știrile
×