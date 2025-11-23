Cum arată burtica Franciscăi, soția lui TJ Miles. Nici nu zici că e gravidă în 6 luni

Francisca și-a arătat burtica de graviduță în mediul online! Aceasta a mărturisit că fiica ei are cu aproximativ 300 de grame mai mult decât standardul stabilit pentru această perioadă de sarcină. Totuși, soția lui TJ Miles arată foarte bine. Nu zici că este însărcinată în 6 luni.

Francisca și TJ Miles trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. În luna septembrie, cei doi au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Apoi au urmat cununia civilă, la începutul lui octombrie, și nunta religioasă, în data de 10 noiembrie 2025. Acum, artista și soțul ei se pregătesc pentru momentul în care își vor cunoaște fetița. Deși nu mai este mult până atunci, bruneta reușește să se mențină într-o formă de invidiat.

Cum arată Francisca la 6 luni de sarcină

Francisca a avut mereu grijă de silueta sa și continuă să facă sport chiar și în sarcină. Recent, ea a publicat mai multe imagini din sala de fitness. Bruneta a ales un echipament care i-a lăsat la vedere burtica de graviduță.

Soția lui TJ Miles a mărturisit că are 6 luni de sarcină și nu știe când a trecut timpul atât de repede. Deși nu mai este mult până își va aduce pe lume minunea, Francisca este foarte activă, reușind să se păstreze într-o formă de invidiat. De asemenea, bruneta a precizat că fetița ei are cu aproximativ 300 de grame mai mult decât standardul.

„Am zis că stau liniștită azi… nu pot. Mă simt vinovată dacă trece o zi fără să fac ceva. Când mă gândesc că au trecut deja 6 luni de sarcină… bebelina are deja aproape un kilogram, cu vreo 300 de grame mai mult decât standardul”, a scris Francisca pe Instagram.

Artista este o graviduță norocoasă. În urmă cu aproape două luni, Francisca a mărturisit că se simte foarte bine. Soția lui TJ Miles a declarat că nu a avut pofte sau alte simptome specifice sarcinii.

„Mă simt extraordinar. Aproape că nu-mi dau seama că sunt gravidă, dacă nu mi-ar crește burta. Dar chiar nu am niciun simptom. Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am pofte absolut deloc. Am grijă cu alimentația, dar chiar și așa, sarcina este sarcină și probabil că se vor reacumula câteva kilograme. Deja am pus vreo 4,5, aproape 5. Și este un fenomen normal. Atât timp cât există sarcină, placentă, lichid și nu e grăsime, e bine. Dar chiar și grăsime trebuie să se acumuleze la un moment dat. E în binele bebelușului, dar nu scăpăm de sub control. Eu am foarte mare grijă la tot ce mănânc”, a spus artista.

