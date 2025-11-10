Acasă » Știri » Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!” înainte să devină părinți

Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!" înainte să devină părinți

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 12:46
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!" înainte să devină părinți
TJ Miles și Francisca au făcut marele pas! Aceștia au devenit soț și soție în fața Lui Dumnezeu. Cei doi îndrăgostiți au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire pentru totdeauna, înainte să devină părinți. Cum arată artista în rochie de mireasă vedeți în articol!

Pe data de 8 octombrie 2025, Francisca și Tj Miles s-au căsătorit civil. Astăzi, 10 noiembrie, cei doi au dat vestea cea mare: și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei doi au ales să se cunune religios, înainte ca rodul iubirii lor să vină pe lume.

TJ Miles și Francisca s-au căsătorit!

Francisca a purtat o rochie spectaculoasă, elegantă, care i-a pus în valoare formele perfecte, dar și burtica de graviduță. Evenimentul a fost unul discret, departe de ochii curioșilor. Cei doi au împărtășit primele imagini de la nuntă, cu doar câteva momente în urmă. Nașii au fost Cătălin Moroșanu, alături de soția sa, Georgiana.

„Un „DA” în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume ❤️
Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume. ❤️
Mulțumim din suflet nașilor noștri Georgiana și Cătălin Moroșanu, pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie!✨”, a fost mesajul transmis de cei doi.

Cei doi au mărturisit că petrecerea va avea loc anul viitor, atunci când vor sărbători alături de toți prietenii și persoanele apropiate. În cadrul cununiei religioase, cei doi au avut alături doar câțiva dintre cei mai apropiați prieteni.

„This is the first day of the rest of our lives!🤩
P.S. Aceasta nu este nunta! Petrecerea cea mare va avea loc anul viitor, atunci când vom sărbători cum se cuvine alături de toți prietenii și oamenii dragi nouă. 💍✨
Până atunci, am ales ca acest pas să fie doar despre noi și câțiva apropiați, discret, din inimă și pentru suflete🤍🙏”, au transmis cei doi.

Francisca și TJ Miles, cununie civilă cu 4 persoane! Nici măcar nașii nu au fost prezenți: ”A fost într-o joi, ploua de rupea afară”

Tj Miles și Francisca s-au căsătorit, după ce au anunțat că vor deveni părinți. Primele imagini de la cununia civilă

