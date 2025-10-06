Acasă » Știri » Francisca, o graviduță… bizară! Ce regretă că nu a experimentat: „M-am ofticat că nu mi-a fost…”

Francisca, o graviduță… bizară! Ce regretă că nu a experimentat: „M-am ofticat că nu mi-a fost…”

De: Mirela Loșniță 06/10/2025 | 09:48
Francisca, o graviduță... bizară! Ce regretă că nu a experimentat: „M-am ofticat că nu mi-a fost...”
În urmă cu doar câteva săptămâni, Francisca și TJ Miles au dat vestea cea mare. Aceștia urmează să devină părinți anul viitor. Deși se bucură din plin de această perioadă, artista a mărturisit că are și unele regrete. Despre ce este vorba vedeți în articol!

Francisca și TJ Miles urmează să devină părinți pentru prima dată în luna martie 2026 și deja și-au făcut planuri pentru botezul micuțului. Artista a spus ce o deranjează cel mai tare în această perioadă și cum își trăiește viața în fața unei astfel de schimbări.

Ce regrete are Francisca în perioada sarcinii

Vedeta a mărturisit că se simte foarte bine în timpul sarcinii și spune că nici nu ar realiza că este gravidă dacă nu și-ar vedea burta crescând. Nu a avut pofte și niciun alt simptom specific acestei perioade, dar este foarte atentă la ce bagă în gură pentru sănătatea ei și a bebelușului. Deși a pus câteva kilograme, ea susține că nu urmărește numărul caloriilor, dar evită excesele.

„Mă simt extraordinar. Aproape că nu-mi dau seama cât sunt gravidă, dacă nu mi-ar crește burta. Dar chiar nu am niciun simptom. Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am pofte absolut deloc. Am grijă cu alimentația, dar chiar și așa, sarcina este sarcină și probabil că se vor reacumula câteva kilograme. Deja am pus vreo 4,5, aproape 5. Și este un fenomen normal. Atâta timp cât există sarcină, placentă, lichid și nu e grăsime, e bine. Dar chiar și grăsime trebuie să se acumuleze la un moment dat. E în binele bebelușului, dar nu scăpăm de sub control. Eu am foarte mare grijă la tot ce mănânc. Nu mai calculez, nu mai număr caloriile ca înainte, dar totuși am grijă să nu depășesc o anumită limită. Și mănânc foarte sănătos. Am grijă ca orice consum să facă bine și mie și bebelușului. Și nu cred în pofte. Nu cred în pofte. Cred că e doar o chestie indusă”, a spus artista pentru Spynews.

Vedeta a mai spus că nu își mai poate susține antrenamentele așa cum o făcea înainte de sarcină, dar și-a adaptat stilul de viață pentru această perioadă.

„Trebuie să spun că nu mai poți face același lucru. Bineînțeles că l-am adaptat pentru perioada de gravidenie, dar ridic greutăți în continuare. Nu am în voie chestii care pot afecta, care pun presiune pe abdomen. N-am în voie nimic din ce poate afecta sarcina. Dar, atâta timp cât medicul mi-a dat voie să fac mișcare, fac în continuare spre binele meu și al copilului. Am redus, am adaptat, așa cum am spus, antrenamentele, stilul de viață, alimentația și procedurile pe care le fac le-am adaptat la gravidenie. Adică nu mă mai pot expune la greutăți mari, anumite tipuri de exerciții, dar merg la proceduri în continuare, merg la sală în continuare, mănânc corect în continuare.” a mai declarat Francisca.

„Am crezut că e ceva în neregulă cu mine”

Mai mult decât atât, vedeta a mai spus că s-a speriat la începutul sarcinii că nu a avut grețuri sau stări de rău și a crezut că este ceva în neregulă cu ea. Aceasta a mai precizat că a devenit paranoică la un moment dat și a început să caute tot felul de informații pentru a-și da seama dacă e normal ceea ce se întâmplă cu ea.

„Eu am lista organizată. Am folderul făcut, dar știu tot ce trebuie să iau. Sunt chestii salvate, dar nu ne-am apucat de cumpărat. Fac încă research, că nu știu care e cel mai bun. Încă fac research.

Eu m-am ofticat că nu mi-a fost rău. Am crezut că nu-i ceva în regulă cu mine. Pentru că, da, e panica aia din primele trei luni în care vrei să știi că tot e bine, în care ești paranoică la orice semn, în care cauți pe Google orice. Nu știu, eu nu am avut, nu am avut grețuri, nu am avut stări și, să ne înțelegem, nu sunt vreo gravidă de-alea plăpânde. Nu cred în pofte, în miracole, de-alea. E minunată ideea că o să aduci pe lume un suflețel și asta e cea mai minunată parte din toată perioada asta – e copilul. Dar eu, nu. Eram panicată că n-aveam grețuri. M-am zis, mă, da, gravidele au grețuri. Și eu, de ce n-am? Sunt defectată.” a mai spus Francisca pentru aceeași sursă.

