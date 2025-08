Francisca și Tj Miles, despre momentul dificil din relație și marile nebunii din dragoste, dar și… E cel mai tare din România: ”Nimeni nu face…”

TJ Miles și Francisca au senzația că se știu de o viață, deși sunt împreună de aproximativ doi ani și jumătate. Relația lor a trecut proba Survivor, când au fost despărțiți 5-6 luni, el în jungla Dominicană, ea – acasă. Și tot la Survivor a avut loc și inedita cerere în căsătorie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cuplul a vorbit despre ultimele schimbări făcute acasă, planurile legate de nuntă, dar și nebuniile făcute din dragoste.

Pe Francisca și TJ Miles i-am întâlnit, zilele trecute, la Pro TV, cu ocazia aniversării a 10 ani de la debutul emisiunii “Vorbește lumea” și am aflat, direct de la ei, aspecte din viața lor, unde monotonia nu se simte și totul se întâmplă la foc automat. Nunta este în plan, dar la momentul potrivit.

Secretul grătarului făcut de TJ Miles: „Nu există timer, nu există termometru”

CANCAN.RO: Ce ați schimbat acasă?

TJ Miles: Tot: băile, nu mi-a plăcut că era aleea din beton și am pus piatră naturală.

Francisca: Pe principiul omul nu are treabă, își face.

TJ Miles: Am făcut băile, urăsc cada și am băgat numai standup shower. Am făcut frumos, chiar trebuia să facem. A fost timpul potrivit și am făcut chestia asta.

Francisca: Ne-am mutat la casa aia, dar noi am petrecut foarte puțin timp și acum că am avut cumva mai multă treabă local, ne-am permis să mai facem niște mici schimbări. E foarte bine pentru că noi apreciem atât de mult acasă, încât abia așteptăm să se termine ziua, să scăpăm de oameni, să venim acasă, să gătim ceva.

TJ Miles: Oficial vă spun: nimeni din România nu face grătar mai bun decât TJ Miles. Deci dacă vreți să vedeți, veniți cu camerele și toată familia la mine să vedeți cum gătesc. Dați o notă și, sincer, provoc pe oricine. Nu fac mici și ceafă cu mujdei. Facem burgers, steak, chicken și mai facem scăricică, că-mi place scăricica. Nu vreau să vorbesc prea mult, vreau să vă arat. Și oricând vreți să veniți, vă provoc să vedem cine mai face grătar mai bun decât mine. Nu există!

Francisca: Nici la cele mai scumpe restaurante n-am mâncat vita cum o face el.

TJ Miles: Trebuie să pui suflet. Nu există timer, nu există termometru.

Francisca: „Își doresc foarte mulți oameni să vină. Nu e atât de simplu să organizezi o nuntă”

CANCAN.RO: Deci e bun la casa omului, înțeleg că anul viitor vă căsătoriți.

Francisca: Nu am anunțat încă, nu știm. Cine a zis?

TJ Miles: Păi anul viitor, așa vine vorba, că anul ăsta nu e timp. Oare anul viitor? Eu așa zic, dar poate anul celălalt, nu știu, vedem.

Francisca: Noi nu suntem chiar nobody, nu înseamnă că suntem vedete interstelare. Faptul că suntem cât de cât cunoscuți și avem mulți prieteni, avem mulți oameni în jurul nostru, își doresc foarte mulți oameni să vină. Nu e atât de simplu să organizezi o chestie (n.r. nuntă): hai, lasă! Să se adune plicurile acolo! Noi dacă facem o chestie, nu facem pentru banii. Dacă facem o chestie, trebuie organizată și plătită în prealabil.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai dificil moment din relația voastră?

TJ Miles: Probabil când am fost eu plecat la Survivor. Am fost plecat mult timp: șase sau cinci luni. A fost greu. Orice se putea întâmpla și ea la cine să apeleze în afară de părinții mei care sunt aici, părinții ei sunt în Botoșani. Dacă erau toți mai aproape de ea, eram mai linștit. Dar a fost ok. Aia a fost singura chestie. Dar a fost tare când a venit și ea la Survivor.

Francisca: Da, eu n-am simțit că am fost departe de el, pentru că trăiam cu toată nebunia, cu tot fenomenul acela Survivor. Mă uitam la TV, eram în priză cu tot ce se întâmpla și automat n-am simțit că am fost. El mai degrabă era izolat, dar eu, având social media, eram conectată peste tot.

Francisca: „Amândoi am lăsat totul să fim împreună”

CANCAN.RO: Cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o din dragoste care a fost?

TJ Miles: Cred că la noi toate sunt nebunii din dragoste, sincer.

Francisca: Amândoi am lăsat totul să fim împreună.

TJ Miles: Să-ți expui viața și să faci autentic, din suflet, pe televizor și public și să fim încă împreună. Câți ani avem? Trei ani? Nici nu știu.

Francisca: Mergem pe trei ani. Martie 2023 ne-am combinat. Și noi avem senzația că deja sunt 5.

TJ Miles: Și în 2022 ce făceam?

Francisca: Nu aveam treabă în 2022. Tu erai la Survivor în 2022, la primul.

TJ Miles: Deci tot avem senzația că sunt 3 ani, dar tot n-am făcut 3 ani. Și tot parcă facem prea multe chestii.

Francisca: Da, pentru că s-au întâmplat atât de multe lucruri în viața noastră, în doi ani și un pic, câte nu se întâmplă în 10 ani în viața altor oameni. Și din cauza asta noi avem senzația că ne știm de o viață.

TJ Miles: „Mai bine îi cheltui intenționat”

TJ Miles: Mi se pare normal să mergem în vacanțe spontane. Mi se pare că muncim destul de mult și ne trebuie o vacanță. Adică asta nu e din dragoste, asta trebuie, să faci balanța.

Francisca: Ca să fim normali la cap.

TJ Miles: Banii trebuie să-i cheltui. Dacă nu-i cheltui, automat o să-i pierzi undeva, că se întâmplă ceva nașpa. Așa mai bine îi cheltui intenționat.

CANCAN.RO: Și te bucuri de moment.

Francisca: Și te bucuri, exact.

TJ Miles: Cred că din dragoste facem o grămadă de chestii

