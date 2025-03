Tragedia ascunsă de TJ Miles până acum! Ce s-a întâmplat în familia fostului concurent de la Survivor: ”Am avut un frate care a murit… Spuneau că o să ajung la pușcărie”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, TJ Miles vorbește pentru prima dată despre fratele pe care l-a pierdut. Cântărețul discută, de asemenea, și despre relația cu părinții care se temeau zi de zi că el va ajunge în spatele gratiilor. Din fericire, temerile lor nu s-au concretizat!

Deși a vorbit de mai multe ori despre copilăria și viața sa, TJ Miles discută acum pentru prima oară despre fratele pe care l-a pierdut. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, fostul concurent Survivor dezvăluie detalii despre Vlad, pe care nu a avut ocazia să îl cunoască niciodată, din păcate, dar și despre relația cu părinții săi.

”Sunt singurul copil și am fost greu de făcut. Ai mei nu erau compatibili, am fost norocos că m-am născut. Eu sunt născut în 1988, iar în acei ani nu existau injecțiile de acum, era greu atunci. Am avut un frate, Vlad îl chema. A fost născut în 1977, a stat câteva zile în incubator și a murit. Doctorii le-au spus atunci părinților mei că nu pot face copii. Ochii îi am de de la mama mea, dar eu cred că semăn oricum mai mult cu ea, și Francisca îi spune asta mamei”, a spus TJ Miles, în exclusivitate.

”Spuneau că o să ajung la pușcărie”

Chiar dacă acum relația cu familia sa este un bună, în adolescența lui TJ Miles, lucrurile nu erau chiar atât de roz. După ce a plecat din Constanța la opt ani, iubitul Franciscăi a locuit în Abu Dhabi și Toronto alături de mam și tatăl său. Acolo, tentațiile erau mari și la fel erau și conflictele care izbucneau între cântâreț și părinții săi.

”Mama m-a ocrotit mult, dar n-aveai cum. Eram un Berbec nebun, care a dat de Abu Dhabi, Toronto, anturaje. N-avea cum să mă îmblânzească! Doar viața m-a îmblânzit. Sunt un produs al mediului meu. Le era teamă, credeau că o să ajung în pușcărie. Relația cu tata era mereu echilibrată, tata e Leu, era așa nobil, ne împăca mereu pe mine și pe mama. Ea este Rac, însă. E mereu sensibilă, plânge la orice film. Racii sunt sensibili. Mama se consuma pentru că o chemau învățătorii la școală și se plângeau mult, spuneau că o să ajung la pușcărie. Se pare că au greșit, nu sunt la pușcărie acum, sunt la CAN CAN la interviu!”, a adăugat TJ Miles.

