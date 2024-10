Unde vor face nunta TJ Miles și Francisca. Ce își doresc în meniu, neapărat

Francisca și TJ Milesc se gândesc serios la pasul următor! Artista a oferit câteva detalii neștiute despre nuntă. Află, în articol, unde va avea loc marele eveniment, dar și ce trebuie să se găsească, neapărat, în meniu!

Francisca și TJ Miles formează un cuplu de mai bine de un an, iar cei doi au de gând să pășească în fața altarului. În luna mai a acestui an, influencerul a cerut-o în căsătorie pe Francisca în cadrul show-ului Survivor, acolo unde a fost concurent. Ulterior, el i-a pus pe mână și un inel de logodnă prețios despre care CANCAN.RO a oferit informații exclusive. Bijuteria a fost adusă de la Paris special pentru artistă.

Francisca și TJ Miles sunt logodiți de câteva luni, însă nu au stabilit nimic oficial legat de nuntă până acum. Totuși, au discutat despre felul în care și-ar dori să arate evenimentul. Inițial, cei doi s-au gândit să se căsătorească în străinătate.

Ulterior, au cântărit mai bine această idee pentru că au foarte mulți invitați și nu vor să îi pună pe drumuri. Așadar, artista și iubitul ei o să facă nunta în România. Francisca a oferit câteva detalii în ceea ce privește evenimentul.

„Nu am stabilit încă dată, locație, nu am stabilit nimic. Și noi abia așteptăm. Doar că ne-au luat chestiile astea așa prin surprindere. Inițial, am spus că ne-am dori ca acest eveniment să fie undeva în afara țării cu un minim de apropiați, cu 20-30 de oameni maxim, dar apoi am stat noi și ne-am gândit că am mai fost la câteva nunți și ne-am gândit că dacă avem atâția cunoscuți, la ce să punem oamenii pe drum? ”, a declarat Francisca, la Știrile Antena Stars.