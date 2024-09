Cum și-a câștigat TJ Miles primii bani. Afacerea care îi umple conturile cu bani lunar

În urmă cu doar câțiva ani, TJ Miles își făcea apariția în spațiul monden din România. Acesta a cucerit rapid publicul și nu a mai durat mult până când și-a făcut debutul pe micile ecrane, în tot felul de emisiuni. Însă, puțini sunt cei care îi știu povestea de viață și cum a reușit acesta să se ridice de jos. Se pare că toate i se datorează primului său angajator. Acum, TJ Miles face bani frumoși cu afacerea „furată” de la acesta. Cum și-a câștigat TJ Miles primii bani?

Acum, TJ Miles este cunoscut publicului larg din România, după ce a participat la mai multe emisiuni TV. Mai mult, în curând, fanii îi vor cunoaște îndeaproape viața, căci bărbatul și partenera sa urmează să devină protagoniștii unui reality show. Însă, cum a început succesul lui TJ Miles și cum a reușit să ajungă aici? Tot destinul său a stat în mâna unui singur om.

Invitat în cadrul unei emisiuni, TJ Miles a vorbit deschise despre viața și ascensiunea sa. Celebrul inflencer s-a născut și a copilărit în Canada, iar în urmă cu doar câțiva ani a decis să vină în România, cu scopul de a implementa aici o afacere. Planul i-a reușit, iar acum TJ Miles face bani frumoși.

În urmă cu ani de zile, pe vremea când încă se afla peste hotare, TJ Miles a primit o șansă de la un prieten al tatălui său, Jeff. Ei bine, acest bărbat deținea un lanț de autoservice-uri și l-a angajat pe celebrul influencer. La început, TJ Miles a muncit pe gratis, a învățat meserie și cu timpul au venit și banii.

După ce a înțeles toate secretele afacerii lui Jeff, celebrul influencer a venit cu ideea strălucită de a pleca în România și de a aduce aici conceptul. Zis și făcut. Când a ajuns în țară, acesta a dat drumul la treabă, iar de atunci se bucură de un real succes, iar afacerea îi bagă bani frumoși în buzunare.

„M-am întâlnit cu un om, Jeff, care avea un lanț de autoservice-uri, care era un prieten din partea tatălui meu. Jeff mi-a dat o șansă, am lucart în una din locațiile lui, mai întâi gratis, apoi pe bani.

După aceea, i-am propus lui Jeff să plec în România, să duc acest concept. Așa am ajuns în România să văd Bucureștiul, ce se întâmplă, am găsit afacerea pe Barbu Văcărescu și viața mea a început aici. Jeff s-a retras și eu am rămas partener cu tata în această afacere. Cred că am ajuns să mă salvez, dar a fost și destin”, a povestit TJ Miles, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.