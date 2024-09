Adio, Survivor, adio PRO TV! Francisca și TJ Miles au semnat cu Antena Stars pentru un reality-show de senzație

Un nou proiect este pe cale să prindă contur la Antena Stars. Este vorba despre un reality-show, în care vor apărea două dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc: Francisca și TJ Miles! Filmările au început în urmă cu două zile, iar în emisiune vor fi prinse momente unice din viața celor doi care, atenție, au cochetat, până nu demult, cu PRO TV! CANCAN.RO vă prezintă detaliile, în exclusivitate.

Francisca și iubitul ei, TJ Miles, sunt pe cale să dea marea lovitură, în televiziune! O emisiune difuzată la Antena Stars și în care va fi vorba numai despre ei! Practic, cum decurge viața lor, pas cu pas, în căminul conjugal, pe stradă, la cântări! Ce mai, peste tot vor fi filmați! Iar Francisca și TJ Miles chiar au ce arăta telespectatorilor, fiind, de altfel, două dintre cele mai îndrăgite vedete.

Chiar dacă show-ul, care va avea debutul la mijlocul lunii octombrie, se va rula o dată pe săptămână, cele două vedete și echipa de filmare vor avea de muncit din greu, pentru că filmările se vor face aproape în fiecare zi. Și nu doar în București, ci și în locurile unde vor pleca Francisca și TJ Miles.

Francisca și TJ Miles au lăsat PRO TV pentru Antenă

Interesant este că ambii și-au găsit faima la PRO TV! Francisca a ajuns în platoul de la ”Vorbește lumea” în urmă cu aproape patru ani, înlocuind-o pe Viviana Sposub. A prezentat vremea și, atunci când s-a alăturat echipei, a făcut-o cu mare entuziasm. „Doamne, ce mă bucur! Sunt foarte fericită, am ceva emoţii, dar eu sper că sunt constructive şi că o să facem treabă bună. Vreau să spun că atunci când eram micuţă, în preajma sărbătorilor de iarnă, aşteptam să îmi spună Busu că va ninge, vara aşteptam să îmi spună că va fi cald. Şi eram tare supărată când nu se întâmpla aşa. Acum sper să nu supăr niciun copil. Eu o să am grijă să ne distrăm, să fie cu veselie, cu voie bună. Acesta este scopul meu în această emisiune”, spunea Francisca.

A părăsit emisiunea după aproximativ un an, iar în viața ei apărea TJ Miles, care-i devenea iubit după ce artista se despărțea de Bogdan Căplescu. Și, pentru că am ajuns la TJ Miles, să spunem că este participant la Survivor All Stars 2024. Și a fost chiar unul dintre favoriții competiției câștigate de Zanni.

