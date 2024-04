TJ Miles a revenit în țară, după experiența de trei luni la Survivor All Stars, și e pus pe fapte mari. Francisca, iubita lui, e entuziasmată! Ei, are și ea niște pretenții, e grăbită, se vrea ”cerută” cu inelușul de logodnă, dar are răbdare pentru că, după cum spune, vrea ca totul să curgă natural, firesc. CANCAN.RO i-a chestionat pe amândoi, iar dezvăluirile sunt spumoase. Avem totul, în exclusivitate!

Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu își vor disputa premiul de 100.000 de euro în finala Survivor All Stars, care va avea loc pe 30 mai, în Republica Dominicană. De acolo de unde zilele trecute s-au întors, de la filmări, concurenții. Între ei, TJ Miles, care a ratat ultimul act, dar nu-i bai pentru curajosul iubit al Franciscăi. A pășit, din nou, pe tărâm românesc cu gânduri mărețe!

TJ Miles, declarație de dragoste pentru Francisca, la revenirea de la Survivor

Cei doi și-au testat iubirea prin această despărțire și au ajuns la concluzia ca nu pot unul fără celălalt. ”Incredibil! M-am întors și, efectiv, am simțit că faptul că am plecat trei luni a fost ceea de ce are nevoie fiecare relație ca să-și dea seama cât de norocoasă e. Știi că unii oameni uită, câteodată. Nu vorbesc de mine, că am uitat, vorbesc că s-au validat niște chestii pe care le știam. Dar când sunt validate într-un mod așa de decis, organic, mă fac s-o iubesc pe Francisca și mai mult”, a spus Miles (Vezi AICI detalii și imagini).

Au urmat declarațiile, de-a dreptul savuroase, despre nuntă, familie, copii. ”Îmi doresc să facem planuri pe viitor. Nuntă, familie, copii… Nunta nu va fi anul acesta, pentru că e nevoie de timp pentru pregătiri și nu vrem s-o facem în grabă. Cred că anul viitor va fi, așa văd eu, șanse 90 la sută.

Și dacă spun că vom face nunta anul viitor, gândește-te ce înseamnă anul ăsta?! Trebuie să se întâmple anul ăsta ceva! Va trebui s-o cer anul ăsta! Dacă ne iubim și suntem loiali, haide să mergem la pasul următor. Eu prevăd o schimbare mare anul ăsta, iar la anul, nunta. Acum, depinde și de Francisca, și de mine, de timpul potrivit, timpul perfect, știi ce zic”, a spus TJ Miles.

Francisca vrea o surpriză de la TJ Miles

”Dar fă-mi o surpriză, nu-mi spune”, s-a amuzat Francisca, apoi, a devenit serioasă: ”Suntem prinși amândoi și cu filmările, și cu muzica, și cu tot. Dar lucrurile astea le lăsăm să vină natural! Adică, poate să se întâmple luna viitoare, poate la anul!”

TJ Miles a ținut, în final, să întărească ideea: ”Îmi doresc să fiu cu ea, ea știe, este lângă mine, îmi doresc să avem nuntă, familie, copii!” Ce mai putem spune? E dragoste mare acolo, iar omul chiar e hotărât să-și ducă viața lângă a lui iubită pe care a descoperit-o total într-o vacanță de vis în Bali (Vezi AICI detaliile).

Așa că la următoarea ieșire în ”paradis”, în mai, la Koh Samui, din Thailanda, Francisca așteaptă inelul! 😜

