Francisca și Bogdan, soțul ei, aveau să petreacă o vacanță de vis în Maldive. Nu se așteptau la o asemenea ”primire” din partea exoticelor insule, acolo unde au înotat alături de pisicile de mare, dar și de rechini. Artista avea să facă și senzație pe plajă, cu trupul ei bine lucrat. De altfel, imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate, sunt argumentul solid.

Francisca a plecat, până la urmă, în Maldive. A descoperit că vecinii ei și ai lui Bogdan, soțul, au agenție de turism și, imediat, i-au interpelat. Au găsit ce căutau și nu au mai stat pe gânduri. Ce s-a întâmplat în exoticele insule, în cele nouă zile de vis?

Francisca, speriată de rechinul de patru metri

Povestește chiar Francisca. ”Noi suntem spontani când vine vorba de alegerea vacanței… Ne-am hotărât pe Maldive, la sugestia vecinilor, care au o agenție de turism, cu condiția să stăm pe o insulă unde e ceva, unde să ai ce să faci, să nu fim izolați… Noi am căutat ca insula să fie interconectată cu promenada marină, unde am avut tot felul de activități și să fie și multe restaurante, că nu ne-am luat all inclusive, pentru că nu ne place să fim condiționați de oră, de masă, de tot…”, spune Francisca.

Rechinul a speriat-o, deși avea expoeriența crocodilului, în Mexic. De două ori chiar!

”Am făcut tot felul de chestii acolo, am înotat cu pisicile de mare, cu rechinii. Pisicile de mare veneau la mal, lângă noi. Ne-am dus, am luat barca, ne-am dus în larg, undeva unde avea apa vreo 15-20 de metri, și au scos ăia o cutie plină cu carcase de pui și au aruncat-o pe fundul oceanului. Când am băgat capul în apă, eu am crezut că mergem să înotăm cu rechini de un metru, că așa ne-au zis ăia, am văzut animalul de patru metri pe lângă picioarele mele…”, a continuat Francisca.

Francisca: ”Am înotat cu un crocodil!”

”Îți dai seama, a fost o experiență, că anul trecut, și acum doi ani, în Mexic, am fost într-un ținut, acolo, și am înotat cu un crocodil. Care înoată, așa, printre oameni. E bine hrănit, e de-al casei, să zic așa. Nu e dresat, că n-ai cum, dar înoată printre oameni, nu-i îngrădit, nu nimic. Pur și simplu, îl hrănesc foarte bine… Am întrebat dacă pot să-l ating și mi-a zis: Doamne ferește, cum să pui mâna pe el!?”, a dezvoltat Francisca.

Francisca a avut, în vacanța din Maldive, de toate. Și i-a priit cel mai bine. ”Vacanța asta a fost un pic mai tihnită. Am avut timp să stau la soare, m-am «carbonizat», că am adormit vreo două zile pe plajă, ne-am perpelit toți, am avut timp de toate. Nu știu, mi s-a părut că astea nouă zile, cât am stat, au fost, de fapt, vreo două săptămâni. Ne-am și plimbat, am mers cu bicicleta, am făcut sport, am făcut și trei antrenamente în vacanța asta. Deci nu știu cum le-am făcut pe toate! Mi-am făcut un miliard de poze și un miliard de filmări…”, a încheiat Francisca povestea.

