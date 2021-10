Câteva prietene ”s-au jucat” cu formele Franciscăi și i-au spus, în glumă, Kim Kardashian! Ea a râs atunci, dar nu știa că avea să devină nickname-ul care o va chinui. Artista a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce a însemnat asocierea cu faimoasa vedetă de peste Ocean.

Francisca are deja câteva proiecte îndrăznețe pe care vrea musai să le ducă la capăt, așa cum de altfel mărturisea pentru CANCAN.RO (Vezi AICI interviul integral), dar acum s-a oprit la… Kim Kardashian. De România, însă! Nickname-ul care îi scoate peri albi, care o sâcâie, o zgârie pe creier, îi calcă numele în picioare! Cum s-a ajuns aici? Chiar artista avea să dezvăluie!

”Comparația cu Kim Kardashian a venit, cumva, mai oficial, în urmă cu câțiva ani din partea presei. Dacă, la început, câteva prietene îmi spuneau mai în glumă, mai serios faptul că semăn, apoi a devenit un nickname care mă zgârie pe creier de fiecare dată când îl aud”, a început Francisca povestioara.

Cum a ajuns Kim Kardashian de România

Ușor de înțeles de unde vine. Dar cântăreața detaliază. ”Mai mult ca sigur, am fost asemănată datorită sau din cauza formelor voluptuoase. Eu nu m-am autointitulat sau identificat deloc cu ea. Asta nu înseamnă că sunt arogantă sau că am nu știu ce filme sau aere de vedetă! Nu, dimpotriva, pe Kim o consider o femeie superbă, foarte smart, care a construit un imperiu, a evoluat și a devenit un icon, indiferent că unii vor să accepte sau nu acest lucru.

Cu toții știm cum și-a făcut apariția în această industrie, însă eu nu sunt aici să comentez pe nimeni. Din punctul meu de vedere, lăsând la o parte formele, corpul, consider că este una dintre cele mai frumoase femei, ca trăsături ale chipului”, a spus Francisca, pentru CANCAN.RO.

”Eu sunt eu și nu copia cuiva”

Doar că… ”Eu sunt eu și nu copia cuiva! Eu așa simt să mă îmbrac și acest stil vestimentar l-am abordat încă din adolescență, pentru că eu mi-am iubit formele întotdeauna, indiferent de volum, eu așa arăt pentru că natura m-a lăsat pe pământ minionă și cu forme, șoldurile mele așa sunt, talia etc… Și dacă privim la multe alte femei minione cu forme (Shakira, Salma Hayek, Sofia Vergara) toate au talia mică și șoldurile mai generoase”, a menționat Francisca.

Francisca: ”Acest nickname calcă efectiv în picioare toată munca mea din muzică”

Curge, însă, nemulțumirea. Mai ales că Francisca a început să-și ridice cariera de la frageda vârstă de cinci ani.

”Foarte clar, nu îmi place pentru că această comparație mi se pare că înlătură orice calitate pe care o am, faptul că eu încă de la cinci ani am început să îmi construiesc o carieră în muzică, faptul că am trecut prin câteva concursuri serioase, cel mai mare fiind «X Factor», faptul că am lansat piese cu artiști respectabili etc.

Acest nickname calcă efectiv în picioare toată munca mea din muzică, teatru și vă spun cu mâna pe inimă că am muncit ani buni, nu am apărut ca ciuperca după ploaie. Calcă în picioare artistul Francisca, artistul Ciska, pentru că ambele proiecte sunt ale mele și mă aruncă într-o zonă care nu mă reprezintă deloc, de monden, de vedetism, iar eu nu sunt vedeta! Nu în sensul acesta! Eu sunt artist. Consider că acest titlu, de vedetă, trebuie să fie o consecință a unor rezultate excepționale pentru care unii oameni muncesc o viață!

Nu îmi place pentru că lumea tinde să nu te mai ia în serios! Eu nu am intrat în polemici cu nimeni, am o viață liniștită, am familie, fac muzică, sunt implicată uneori și în televiziune, sunt prezentator de gale sportive, adică ringannouncer, am pentru ce munci, am activitate, slavă cerului, deci nu sufăr după orice apariție, cu orice preț, cu orice titlu! Calitate, nu cantitate!”, a comentat artista.

”Tu nu ești o copie și nici o pițipoancă”

A crezut că e o glumă, la început, când s-a văzut comparată cu vedeta de peste Ocean. ”Dar unii spuneau: «Taci, că te ajută! Tu mergi și cântă-ți piesele, promovează-te! Vocea ta se aude oricum și cine te aude nu te va asocia atât de mult cu titlul! Important este să îți poți cânta melodiile, titlul nu mai contează.» Asta până când lucrurile au devenit serioase, iar lumea deja nu mă știa de Francisca de la «X Factor», ci de «Kardashian de România»! Pffff…. Treaba asta cu Kardashian «DE ROMÂNIA» efectiv mă zgârie pe creier! Numele meu este Francisca”, a subliniat Francisca.

De răutăți a ferit-o Cel de Sus, iar soțul este mereu lângă ea și o susține. ”Mereu mi se spune «Franci, nu e corect titlul acela de pe TV! Tu nu ești o copie și nici o pițipoancă! Tu ai o ocupație, tu faci ceva! Ne place Kardashian că e mișto, dar pe Francisca o iubim! Zi-le să nu te mai prezinte așa!» Iar eu… mă prezint Francisca sau Ciska, dar nu pot să le impun eu tuturor să scrie așa! Misiunea mea este să mă țin de visul meu, nu să îi corectez pe alții!”, mai spune artista.

„Sunt o fată simplă care chiar își dorește o carieră frumoasă”

„Nu au fost răutăți voluntare, ci mai mult scepticism în ceea ce privește calitățile mele vocale sau stilul meu de viață. Însă, situațiile s-au remediat, din momentul în care oamenii mă cunoșteau și legau 2-3 vorbe cu mine. Probabil că oamenii când vedeau că eu chiar nu aveam nici o legătură cu «pisi» pe care ți-o imginezi plângând că i-a sărit sclipiciul de pe unghii sau că nu a ajuns la estetician din cauza traficului, așa cum majoritatea își imaginează când aud «Kim K de România» se schimba și atitudinea lor vizavi de mine!

Am avut noroc de faptul că mereu am fost primită frumos în emisiunile la care am participat, că oamenii au rezonat imediat cu mine și că au simțit din prima că sunt o fată simplă care chiar își dorește o carieră frumoasă și o imagine curată. Dacă au mai existat și alte comentarii, sincer, nu știu, și dacă le-aș fi văzut sau știu, le-aș fi ignorat cu succes!

Soțul meu mă susține 100 % când vine vorba despre acest subiect, la fel familia, prietenii și toate cunoștințele mele care cunosc măcar 10% din parcursul meu, din perioadele mele rele și bune, care mă știu pe mine ca om, dar și ca artist”, a încheiat Francisca supărătorul capitol ”Kim Kardashian de România”.

