Francisca s-a făcut remarcată cu aproape 10 ani în urmă, la X Factor, un show în care avea să ridice publicul în picioare. Traiectoria i s-a dus, de atunci, doar în sus. Ultima ei apariție într-un platou de televiziune s-a produs anul acesta, când a figurat în grila ”Vorbește lumea”. O înlocuia pe Viviana Sposub. I-a fost foarte bine acolo, s-a simțit excelent, a bifat încă o experiență. Are planuri mari și, ambițioasă fiind, nu va rata. E convinsă! Puțini știu însă că Francisca a trebuit să plătească tributul talentului! De la o vârstă la care nu știa încă alfabetul. CANCAN.RO vă prezintă povestea tulburătoare și declarațiile artistei, în exclusivitate.

Francisca e numai un zâmbet, rar o vezi tristă. Are, însă, vocea hotărâtă, nu-i plac jumătățile de măsură și nici lucrul făcut de mântuială! De altfel, când a intrat în echipa de la ”Vorbește lumea”, a zis-o direct, ca o adevărată moldoveancă: ”Fără supărare, vă rog să îmi spuneți pe șleau ce nu este OK!” În spatele acestei stări de spirit pe care multe vedete și-o doresc stă o copilărie mai mult cenușie decât roz. Plătea, atunci, tributul talentului cu care era înzestrată.

Francisca, victima bullyingului încă de când era la grădiniță

A început să cânte la doar cinci ani – o mică vedetă – și a continuat cu teatru, dans. Era vioara întâi la grădiniță, apoi la școală. Lesne de ghicit, primea rolurile principale la serbări. Invidia nu a întârziat să apară.

”Am fost victima bullyingului încă din grădiniță. Eu nu am avut niciodată mulți prieteni, ci doar câțiva buni din copilărie, care îmi sunt prieteni și în prezent. Fiind expusă, pentru că eu cânt de la vârsta de cinci ani, tot de atunci am început să fac teatru, dansuri, aveam spectacole, concursuri și, ca atare, cam primeam rolurile principale și la serbările de la grădiniță”, rememorează Francisca.

Grădinița avea s-o marcheze, deși hărțuită avea să fie și în școala generală. ”Cred că grădinița a fost cea mai oribilă perioadă din viața mea, apoi clasa a 8-a și a 9-a am fost hărțuită constant de colegii din alte clase și chiar și din clasa mea. Fiind grăsuță, de asemenea expusă pentru că nu era eveniment la care să nu cânt și, cu o sensibilitate aparte, eu nu am avut puterea de a jigni înapoi niciodată.

Însă, în urma acelor evenimente, pot să spun că hate-ul sau comentariile din online acum sunt o glumă pentru mine. Ajunsesem să mă îndoiesc de capacitățile mele, mă simțeam urâtă, că nu fac nimic bine, simțeam că niciodată nu voi reuși, ba chiar, la un moment dat, îmi era frică să cânt, pentru că ajunsesem să cred că nici voce nu mai am.

Toate lucrurile acestea, după ani în care mi-am dedicat copilăria muzicii și am adunat o cameră de trofee și diplome câștigate la concursuri naționale și internaționale”, este povestea neștiută a Franciscăi.

Din care avea să iasă cu bine. ”Bineînțeles, cu ani de terapie, cu oameni care mă iubesc, cu prieteni care mi-au fost alături 100%, sunt astăzi împlinită și fericită”, a punctat artista.

