La Botoșani s-a retras Francisca, alături de soțul ei, acolo unde au așteptat-o rudele, deloc puține. S-a întâmplat cu trei zile înainte de Crăciun, iar de atunci acolo pare a-și fi găsit locul. Nu știe, cu siguranță, când revine în Capitală, are și motive pentru care și-ar prelungi la infinit șederea în Moldova. Și-a făcut, acolo, planurile pentru noul an. Va face doar ce e mai bine pentru ea. CANCAN.RO are dezvăluirile cântăreței, în exclusivitate.

Pauză a văzut în fața ochilor Francisca fix în preajma Sărbătorilor, atunci când și-a luat soțul de mână și s-a dus la Botoșani, orașul natal, acolo unde locuiesc părinții ei. Și-a propus Crăciun și Revelion de vis pe meleaguri moldovenești, unde, spune ea, ”Crăciunul e chiar o sărbătoare!”

”Ai mei toți sunt mișto! Unul nu e nasol, jur!”

”Mi-am luat și eu o pauză, că m-am săturat. Toată lumea trage de mine cât sunt la București, de asta am plecat. Nici acum nu m-am întors. Am nevoie de timp să fiu în studio în perioada asta, că la final de ianuarie mi-am propus ceva, un proiect. Și de asta nu am chef să stau toată ziua prin emisiuni, să povestesc ce am făcut și ce am mâncat de Sărbători.

La noi sunt altfel tradițiile. Noi, fiind o familie mare, vin rude și de afară, suntem mereu împreună de Sărbători. E alt vibe. La București mă bucuram de prima zi de Crăciun, mergeam la nași, stăteam acasă… A doua, a treia zi era plictiseală. Eram sedentari, așa… Crăciunul… Ca oricare altă zi. La noi, Crăciunul e chiar o sărbătoare. Am fost, mi-am văzut bunica, are 90 de ani aproape. Mi-am văzut rudele, nepoțeii, care mi-au venit de afară. M-am bucurat de toți. Am vorbit, am râs. E altceva când e casa plină. Și mai ales când ai și o familie faină. Cel puțin ai mei toți sunt mișto. Băi, da’ n-am unul nasol! Jur”, a povestit Francisca.

Ce vrea să schimbe Francisca în noul an

Noul An va fi unul special pentru Francisca. Și-a propus să fie atentă doar la ea, la familia ei , la apropiații ei. ”Nu cu negativități! Anul ăsta e doar al meu! Sunt doar pentru mine. Fac doar ce e bine pentru mine. Nu mă interesează de alții. Când zic mine înseamnă eu, soțul, apropiații. Familia mea, casa mea. Sufletul meu. Nu mai vreau să fac sacrificii de dragul nu știu cui… Uite, sunt și niște emisiuni unde merg cu drag. Acolo unde sunt așteptată frumos, mi-e drag să vorbesc cu oamenii ăia… Sunt ca în familie”, a spus Francisca.

Ce i-a lipsit artistei? Ce nu mai vrea în viața ei odată cu pasul în anul 2022?

”Vreau si eu să mă duc la sală, să-mi revin, să-mi fac și eu un masaj… de astea de-ale fetelor. Mi-e dor să am o viață normală, chestii pe care eu nu le fac de ani de zile. Să am timp să mai vizitez neamuri prin București, că, na, Sărbătorile astea, eu, cel puțin când vin acasă, familia mare, hai să trecem și pe acolo, și pe la ăla, s-o vedem și pe bunica… Trebuie să-i vezi pe toți când vii acasă.

Eu vin mai ruptă decât am plecat! Dar, oricum, a fost altfel. Platourile de televiziune îmi mănâncă mult timp. Pentru că eu, când am o emisiune în ziua respectivă, îți dai seama: make-up hair două ore, până la emisiune o oră, stat pe acolo, pierdut vremea, o oră, întors, o oră… practic, mi-am omorât ziua”, a încheiat Francisca.

