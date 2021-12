Până peste cap este ocupată Francisca, precum toți artiștii, de altfel, în perioada în care Sărbătorile bat la ușă. Fix acum a picat și ziua ei, pe care avea s-o petreacă un pic… altfel. Nu la restaurant, așa cum o făcea de obicei, nici la ea acasă! A plecat la Botoșani, unde locuiesc părinții ei. Departe de a se fi încheiat călătoria artistei, care avea să ajungă și la Chișinău, la concertul lui Nicolae Botgros. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Francisca a sărbătorit pe 20 noiembrie, atunci când a fost ziua ei. Și-a rupt câteva zile din programul ei plin de proiecte muzicale și a plecat la Botoșani, cu familia. La părinții ei a aterizat, cu o cursă de linie. A renunțat la ”tradiționalul” restaurant, înconjurată de apropiați, pentru că restricțiile o puneau în situația ingrată de a face ”selecția”.

”A fost ziua mea pe 20 noiembrie. Pentru mine e imposibil s-o fac cu 4-5 oameni, pentru că am o dată prietenii, o dată nașii, o dată câteva rude, o dată colegii de la studiou…Erau foarte mulți și trebuia să selectez, pentru că numărul de persoane este limitat, iar la mine petrecerile sunt cu mulți oameni de obicei. Era greu să invit pe cineva, iar pe altcineva nu”, a început destăiunirea Francisca.

Francisca a ajuns, de ziua ei, la concertul lui Nicolae Botgros

A ajuns la Botoșani. Dar finalul cursei avea să fie la Chișinău, la un concert al maestrului Nicolae Botgros, cu orchestra „Lăutarii”.

”Fiind ziua mea pe 20, am luat avionul, am plecat spre Botoșani vineri seara, am ajuns la 12 și ceva, m-au așteptat ai mei cu surpriză, cu tort… A doua zi am plecat din Botoșani spre Chișinău, vreo 3 ore, am ajuns, am petrecut frumos, mi-au făcut surprize cei de acolo, drăguț, intim… A doua zi am fost la concert. Așa a fost să fie, așa s-a nimerit, un concert cu «Lăutarii» de la Chișinău și maestrul Botgros. Sincer, mi-a prins foarte bine plecarea asta”, a continuat Francisca.

”Nebuneala” în casă avea s-o facă de Sfântul Andrei. ”Când m-am întors, a urmat Sfântul Andrei, din nou… Cumva, pentru că am fugit de ziua mea… Că atunci n-am avut chef să organizez acasă la mine pentru că se face nebuneală și să-mi fi petrecut ziua de naștere, iar seara să strâng pahare nu era tocmai ce-mi doream eu. Mi-am dorit să fug. Dar m-am revanșat de Sfântul Andrei, am făcut o sfințire acasă, a venit familia, din nou frumos, toată lumea fericită”, a încheiat artista.

