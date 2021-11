Gemeni sau tripleți! Asta e dorința Franciscăi, doar că atunci când o da Dumnezeu! Planuri nu și-a făcut niciodată, să aibă copii, și spune că pe aceeași linie merge și de acum încolo. Dar îi va avea, poate anul acesta, poate la anul, poate peste cinci! Și cum se va prezenta artista în calitate de mămică? Francisca a făcut dezvăluirile, unele spumoase, pentru CANCAN.RO.

Cam așa stă treaba cu Francisca: acum e cu ochii pe carieră și, pentru că atunci când pune suflet în ceva, ambiția îi crește exponențial. Mai târziu, poate… Despre copii este vorba! Fosta prezentatoare de la ”Vorbește lumea” nu refuză momente în care trage cu ochiul la ”meseria” de mămică. Se vede mămică, dar nu și-a planificat niciodată rolul, într-un film de lung metraj care înseamnă mai mult decât o simplă figurație.

„Toate vin la timpul lor”

Explicația ei e simplă, la obiect. ”Nu știu când și nu știu ce… Când o da Dumnezeu. Când o să vină, că nu am forțat nimic, nu am considerat că a fost o prioritate până acum, dar nici nu am făcut nimic să împiedic să vină.

Analizele mele sunt foarte în regulă, adică sunt OK din toate punctele de vedere, dar nu s-a întâmplat pentru că nu a trebuit să se întâmple, probabil. Și că toate vin la timpul lor”, sunt primele impresii ale Franciscăi.

”Nu vreau un copil care să fie crescut de bună!”

Nu-și face planurile, dar, în mare, știe despre ce-i vorba. ”Eu nu sunt pe prezumția nici să planific, nici să resping atunci când vine. La mine e cum vrea Dumnezeu. Cum vrea divinitatea, cineva, acolo Sus, știe cum trebuie să vină. Dacă este ca eu în viața asta să fiu părinte, voi fi. Îmi doresc, îmi plac copiii la nebunie, dar este o responsabilitate foarte mare și, în momentul în care vine…

Eu nu l-aș face niciodată pentru a fi crescut de bonă. Eu nu-mi doresc un copil pe care să-l las acasă și să vin doar să mă joc cu el și problemele pe care le are, așa… Eu am participat activ la creșterea fratelui meu și știu ce implică un copil. Știu ce înseamnă, mai mult decât legănatul pe picioare, colici, plâns și așa mai departe. Ăla crește, trebuie să-i acorzi timp, să-i educi, poate are probleme la școală, poate nu e în ritm cu ceilalți. Sunt multe chestii pe care le faci ca părinte”, intră adânc în povestește artista.

„Nu am forțat nota, în niciun fel”

Se vede mamă, știe și ce va face, imediat ce-și va legăna bebelușul. ”Vreau un copil. Dacă aș afla mâine că sunt, păi m-aș monta și m-aș concentra pe treaba asta, că nu-i de glumă. Dar, probabil, nu a venit pentru că Universul înțelege niște chestii, vede că tu ai niște priorități și probabil că cineva, acolo, Sus, mă și știe cum sunt eu ca om.

Eu, în momentul când voi fi mamă, voi fi o mamă de aia sută la sută acolo. Îmi doresc, ne dorim amândoi, dar o să vină când vrea Cel de Sus, nu când stabilim noi. Bineînțeles, se va întâmpla la un moment dat. Nu știu când să zic. Poate anul ăsta, poate peste doi ani, poate peste cinci ani, poate deloc… Cert este că eu îmi doresc foarte mult. Dar nu am forțat nota, în niciun fel”, a continuat mărturisirea Francisca.

”Mi-aș dori gemeni sau tripleți, să scap odată…”

Vrea gemeni sau tripleți, să scape de-o grijă! ”Nu m-am gândit niciodată câți vor fi. Când îl ai pe primul, vei ști câți vrei. Vei ști dacă-ți mai dorești sau nu. Eu mi-aș dori să fie gemeni sau tripleți, să scap odată… Dar când o să fie. Nu vezi că sunt unii oameni care vor și nu pot, sunt unii care pot, dar nu și-i doresc.

Sunt alții care pot și lasă la voia întâmplării, când se întâmplă se întâmplă… La mine e cum o fi, dacă e să fie unul, dacă e să fie trei, cum o fi, important e să crească într-un mediu sănătos și frumos. Eu îmi doresc un copil care să aibă cel puțin un sfert din ambiția pe care o am eu. Un copil care să aibă tăria aia de caracter și să spună nu, să facă doar ce-i place lui, indiferent de ce spun cei din jur, pentru că eu așa am fost.

Ai mei m-au susținut doar dintr-un punct, până atunci, nu credeau că o să fie ceva, neapărat. Credeau că va fi ceva trecător. Eu am luptat să le demonstrez că nu-i așa. Sunt copii care în momentul în care nu sunt susținuți, abandonează. Eu, nu! Pe mine mai tare m-a ambiționat, cu toate că dacă ei nu puneau presiune la un moment dat, «măi fată, vezi-ți de școală, că trebuie să înveți înainte, după aia cu muzica și cu de astea, cu vedetisme vorbim după ce termini liceul, după ce-ți iei BAC-ul, intri și tu la facultate»”, povestește, amuzată, Francisca.

”Copilul e liber să aleagă ce vrea, tu doar îi dai viață…”

”Dar cred că mama mea m-a educat extraordinar, și copilul trebuie să știe și de nu, și de da. Eu cred că în momentul în care ai copilul, în momentul în care-l ții în brațe, îți dă peste cap orice plan ți-ai făcut până atunci. Inclusiv stilul de educație pe care ți-l propui să-l oferi copiilor tăi. Eu cred că-i dat peste cap în momentul în care-l ai. Că așa e foarte ușor când nu ai, să spui, băi, eu copiilor mei, așa și așa…

Când îl ai, nu mai par lucrurile chiar așa. E o schimbare radicală. Mie mi-ar plăcea să mă pronunț, dar nu știu cum e!? Probabil, atunci când o să-l am în brațe, o să am senzația că se va schimba lumea 200 la sută. O să mi-o întoarcă, așa, cu 180 de grade.

În momentul când ești mamă, mă gândesc, privești diferit lucrurile. Nu mai vrei să dai energie anumitor lucruri care nu sunt atât de importante și te concentrezi pe ce-i cu adevărat important. Asta consider că e maturitatea aia supremă. Pentru că un copil nu vine să te salveze dintr-o situație sau să te aducă pe tine în nu știu ce punct al nu știu ce. Un copil vine cu sufletul lui, cu viața lui, cu rolul lui. Ca părinte, consider că nu ești stăpânul copilului tău, el e liber să aleagă ce vrea în viață, tu doar îi dai viață…

Dar eu cred că o să fiu o mamă foarte posesivă! O să fiu una din aia cu control strict și o să trebuiască să fiu, probabil, legată de calorifer ca să nu fiu prea posesivă. Eu nu am acceptat asta din partea părinților mei, așa că probabil o să mă gândesc foarte bine în acest caz. Pentru că sunt o persoană pozitivă, până aici e al meu! Aici nu calci!”, a mai dezvăluit Francisca.

