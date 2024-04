Prima apariție a lui TJ Miles, după întoarcerea de la Survivor! Declarațiile savuroase, de mână cu Francisca!

Concurenții de la Survivor All Stars s-au întors din Republica Dominicană, după aproximativ trei luni de filmări în care au tras din greu. Între merituoșii competitori, TJ Miles, care a venit, într-un suflet, să-i dea sărutul apăsat iubitei lui, Francisca. Cu brațele deschise l-a așteptat, iar acum, cei doi fac planuri de vacanță. În mai se preconizează primul ”sejur”, în Thailanda, dar, până atunci, cei doi au de recuperat, intens, zilele în care au fost despărțiți. CANCAN.RO i-a surprins chiar în ziua în care TJ Miles a revenit în România și vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

TJ Miles a pus mâna pe telefon și a dat detaliile. Pe Francisca au apucat-o emoțiile revederii când iubitul i-a spus: ”Ajung!” Și a ajuns. A sărutat-o, apoi … CANCAN.RO i-a imortalizat la prima ieșire după trei luni de pauză. La sală s-au retras, unde au ”pierdut” mai bine de o oră. Acolo, influencerul are de gând să se mențină. Spunem asta pentru că la Survivor a dat jos nu mai puțin de 12 kg și a ajuns la greutatea care i se pliază.

(CITEȘTE ȘI: FEMEIA DIN CANADA CARE I-A DESCHIS OCHII LUI TJ MILES, AVENTURI DE-O NOAPTE ȘI DAT PESTE CAP DE PĂRINȚII FRANCISCĂI: ȚUICĂ, PĂLINCĂ ȘI TABLE CU TATA SOCRU`! CE ZICE DE INELUL DE LOGODNĂ)

Prima apariție a lui TJ Miles, după întoarcerea de la Survivor! A făcut declarații savuroase

După sala care a mes ca ”unsă”, Francisca și TJ Miles s-au repezit la Mall Promenada, dar nu au luat la rost brandurile, ci au tras la bancomat, unde iubitul a depus niște bani, pe care i-a luat de la sediul firmei lui. Totul, pe fugă. Cei doi aveau, apoi, să urce în mașină și s-o ”taie” spre casă.

Dar, de acolo, din mașină, TJ Miles a oferit declarații savuroase, pentru CANCAN.RO. ”Incredibil! M-am întors și, efectiv, am simțit că faptul că am plecat trei luni a fost ceea de ce are nevoie fiecare relație ca să-și dea seama cât de norocoasă e. Știi că unii oameni uită, câteodată. Nu vorbesc de mine, că am uitat, vorbesc că s-au validat niște chestii pe care le știam. Dar când sunt validate într-un mod așa de decis, organic, mă fac s-o iubesc pe Francisca și mai mult”, a spus Miles.

(NU RATA: SE ANUNȚĂ NUNTĂ MARE: TJ MILES O CERE PE FRANCISCA DE NEVASTĂ! ”ȘI DACĂ E ÎNTR-O LUNĂ?” CÂȚI COPII VOR)

A anunțat, de asemenea, că urmează câteva vacanțe însorite pentru ei, prima, în mai. ”Vrem să plecăm în Thailanda, la Ko Samui, în mai”, anunță TJ Miles, completet de Francisca: ”N-am luat încă bilete!” Cuvintele au sărit, imediat, din gura Franciscăi: ”Dar le vom lua săptămâna asta!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.