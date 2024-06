TJ Miles a “spart” banca. A plătit o avere pe inelul pe care i l-a dăruit Franciscăi: “Cinci zerouri în coadă!”

Tj Miles a făcut un pas important în relația lui cu Francisca chiar în jungla Dominicană. Concurentul de la Survivor și-a cerut iubita în căsătorie într-un moment plin de emoții. Cu toate că nu era pregătit ca la carte și că nu avea inel de logodnă, TJ Miles i-a oferit în loc de inel, orezul său, adică cel mai de preț lucru pe care îl avea pe insulă. S-a așezat în genunchi și i-a adresat Franciscăi marea întrebare. Răspunsul lui Kim Kardashian de România a fost DA, iar bruneta a părăsit insula logodită. Acum, s-a întors și Tj Miles care a ratat finala Survivor, iar la aeroport l-a așteptat viitoarea lui soție. CANCAN.RO a stat de vorbă cu cei doi îndrăgostiți și a aflat detalii despre inel, cererea în căsătorie și nunta ce va avea loc în curând.

Tj Miles a emoționant întreaga audiență Survivor după ce și-a luat inima-n dinți și a cerut-o pe Francisca în căsătorie. Pentru că se aflau în Republica Domninicană și nu avea posibilitatea să „facă treaba ca la carte”, influencerul i-a oferit iubitei punga de orez ca simbol al iubirii. Însă, i-a promis că îi va oferi un inel special când se vor întoarce în România. Asta a așteptat-o pe brunetă în momentul întoarcerii iubitului ei, o cerere în căsătorie perfectă și un inel de muulte zeci de mii de euro de la cel mai dorit și cu tradiție magazin de bijuterii din lume.

Cât a plătit Tj Miles pentru inelul de logodnă pentru Francisca: „Este iconic!”

„Este un inel prea frumos să nu mă mândresc cu el. Are diamantele din Canada, este din Paris de la Tiffany. Este un inel iconic”, ne spune Francisca fericită peste măsură de bijuteria prețioasă care șade frumos pe degetul ei inelar.

Tj Miles ne-a dezvăluit, cu perdea căci era și viitoarea soție de față, cât a cheltuit pe inelul dorit de orice domnișoară. Este încrustat cu diamante și a costat cât o mașină de lux. „Direct de la Tiffany, de la cel mai frumos magazin, orice fată și l-ar dori. Eu ca băiat mi-am dorit să-mi cumpăr mie ceva de la Tiffany, nu prea am avut ce să-mi iau pentru că sunt foarte scumpe și nu are sens. Este priceless inelul, nu pot să vă spun cât am dat pe el. Cu cinci zerouri în coadă, cam așa” , spune Tj Miles pentru CANCAN.RO.

În spatele cererii de căsătorie stă, însă, o poveste plină de peripeții în care personajul principal, TJ Miles, s-a dat peste cap s-o impresioneze pe Francisca. A plecat de la Survivor, a făcut escală la Paris. Opt ore a avut la dispoziție pentru a găsi bijuteria. A găsit-o, a luat-o, a ajuns în România. Inelul, lărguț pentru degetul fin al iubitei. Așa că…din nou PARIS! Cu Francisca de mână. Și cum cererea în căsătorie a fost bifată și a doua oară, cu inel, cu tot ce trebuie, urmează pregătirile pentru nuntă. Cei doi nu au apucat încă să rezolve cu locația, însă știu exact ce își doresc, fie că vor petrece în România sau în străinătate.

„Am luat în calcul mai multe posibilități în legătură cu nunta. Ne gândim și la variante în afara țării, dar dacă va fi să facem în România, o vom face chiar la noi pe plajă, undeva drăguț. Așteptăm oferte pentru că încă suntem în căutări. Știm doar că vrem să fie un moment frumos de care să ne bucurăm noi Va fi ceva super relaxat, unde oamenii vor veni de drag, fără obligații. Va fi ceva la care toată lumea să se distreze, să se simtă bine”, a declarat Francisca pentru CANCAN.RO.

Distanța i-a unit mai mult pe Tj și Francisca: „Un test pe care l-am trecut cu brio”

Tj Miles a fost eliminat din competiție înainte de marea finală. A petrecut cinci luni departe de România și de casă, iar așteptarea pentru Francisca a fost extrem de dificilă. Distanța nu a fost un impediment pentru ei, ci încă o confirmare că relația lor este din ce în ce mai sudată: „Normal că am avut emoții de data aceasta că a fost finala. Nu am stat foarte mult timp despărțiți, dar sper să fie printre ultimele experiențe de genul pentru că a fost o perioadă foarte grea pentru noi. Însă a fost un test pe care l-am trecut cu brio” , spune Francisca.

Și, după șase luni petrecute departe unul de celălalt, cei doi viitori însurăței abia așteptau să petreacă timpul împreună. Așa că, nici bine nu s-a întors Tj Miles din Dominicană, că vor pleca, din nou, într-o vacanță așa cum se cuvine.

„Nu ne-am gândit la nuntă atât de mult la cum ne-am gândit ce o să facem de mâine, de poimâine. În luna iulie plecăm în vacanță, am fost în Thailanda recent și vrem să plecăm iar. Ne vom duce în vacanță undeva unde nu plouă.

Vrem un loc cu o cultură bogată, unde să putem explora și să vedem mai multe lucruri, nu doar plajă. Să avem și plajă frumoasă și apă turcoaz, dar să fie și partea de explorare, de cultură. Ne gândim încă. Noi nu avem cum să fim relaxați 100% vreodată”, au spus Tj și Francisca.

