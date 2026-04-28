Moment unic la bord: o femeie a născut în avion iar cordonul ombilical al bebelușului a fost legat cu un șiret

O femeie însărcinată din Statele Unite a născut în timpul unui zbor de aproximativ cinci ore, chiar înainte de aterizare. Cazul a atras atenția după ce nașterea a fost asistată în condiții improvizate, la bordul avionului. Totul s-a terminat cu bine dar improvizațiile au fost dintre cele mai interesante.

A născut un copil de 2,5 kg cu ajutorul unor turiști

Potrivit AP News, pe 28 aprilie, Ashley Blair, aflată la bordul unui zbor Delta Air Lines de la Atlanta la Portland, Oregon, a născut în siguranță cu ajutorul unor salvatori aflați întâmplător în avion. S-a relatat că Blair, aflată la aproximativ două săptămâni de termen, s-a îmbarcat după-amiaza pentru a-și vizita mama alături de care plănuia să nască. De născut a reușit, dar nu lângă mama ei.

Travaliul a început cu 30 de minute înainte de aterizare

Zborul, cu 153 de pasageri la bord, care aveau să devină 154, a decurs normal la început, însă cu aproximativ 30 de minute înainte de aterizare, Blair a intrat brusc în travaliu, creând o situație de urgență. Însoțitorii de bord au solicitat imediat ajutorul a doi salvatori care se aflau și ei întâmplător la bord.

Aceștia se întorceau acasă dintr-o vacanță în Republica Dominicană și, la acel moment, ajutau deja o asistentă medicală care îngrijea un alt pasager din avion.

Naștere improvizată, cu șireturi și pături

Salvatorii au stabilit că nașterea era iminentă și au cerut un kit steril și alte materiale necesare. Din cauza lipsei echipamentului adecvat la bord, au eliberat spațiu mutând pasagerii din apropiere și au început intervenția de urgență.

Aceștia au asistat nașterea folosind doar obiecte limitate, precum pături și șireturi, legând cordonul ombilical cu un șiret de pantof și aplicând alte măsuri improvizate pentru a asigura o naștere sigură.

Blair, după trei ”împingeri” a adus rapid pe lume o fetiță de aproximativ 2,5 kilograme, care a fost numită Brielle Renee.

Reacțiile pasagerilor și ale echipajului

Tina Fritz, unul dintre salvatorii care au asistat la naștere, a declarat:

„Bebelușul părea foarte sănătos la naștere, iar mama a fost aplaudată de toți cei aflați la bord. A fost o experiență unică în viață.”

Și alți pasageri au fost impresionați de eveniment. Jess Cushionberry, o pasageră din Atlanta care călătorea cu fiica sa, a spus:

„La început nu știam ce se întâmplă, dar când am aflat că se naște un copil, am fost uimită.Am trecut și eu printr-o naștere și știu cât de dificil este, dar mama a rămas foarte calmă. Și însoțitorii de bord au gestionat situația cu calm și i-au liniștit pe pasageri.”

Mama și copilul sunt în stare bună

Imediat după aterizare, micuța a fost dată în brațe mamei sale, iar mulți dintre pasageri s-au fotografiat cu bebelușul.

Autoritățile aeroportului din Portland au declarat că „mama și copilul au fost transportați imediat după aterizare la un spital local pentru evaluare”, adăugând că amândoi se află în stare bună.

Delta Air Lines și-a exprimat recunoștința față de salvatori și echipajul de bord care au ajutat la naștere și le-a urat sănătate mamei și copilului într-un comunicat oficial.

