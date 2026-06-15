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Rețeta de kebab cu puține calorii a Gabrielei Cristea. Așa își face poftele, după ce a slăbit 30 de kilograme

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 19:34
Gabriela Cristea, rețetă kebab/ sursă foto: Instagram
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Gabriela Cristea a reușit să slăbească în ultimul timp peste 30 de kilograme. Acum, prezentatoarea TV se menține în formă, iar pentru asta este atentă la ce mănâncă. Chiar dacă poftele culinare dictează, aceasta reinventează rețetele după bunul plac și le împărtășește fanilor ei.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. În prezent se ocupă de familia ei, însă nu a uitat de comunitatea din mediul online. După ce a slăbit peste 30 de kilograme, soția lui Tavi Clonda se menține în formă. Aceasta gătește des, tocmai pentru a se adapta unui stil de viață mai sănătos și împărtășește diverse rețete pe Instagram. De curând, vedeta a pregătit un kebab fără cartofi, cu salată fresh și humus cu usturoi.

Cum a preparat Gabriela Cristea kebabul

Prezentatoarea TV este o gospodină desăvârșită. Îi place să gătească, iar de fiecare dată încearcă să o facă într-un mod sănătos. De această dată, i-a surprins pe fani cu o rețetă de kebab impresionantă. Tavi Clonda, soțul ei, a filmat-o în timp ce pregătea masa și era foarte nerăbdător să guste din preparatul făcut de ea.

Kebab… atât am avut de spus! Gustos și cu multe proteine, a scris Gabriela Cristea în descrierea videoclipului.

Mai mult decât atât, a explicat pas cu pas cum prepară kebabul. Ea a folosit o lipie, humus cu usturoi, carne, sos tzatziki cu mentă și salată fresh.

Aici am o lipie pe care am pus-o în tava în care am copt kebab-ul, pentru că s-a înmuiat în sosul rămas. Ia să văd dacă sunt shaormăreasă…

Înainte de orice trebuie să ajungem… am aici niște humus și ungem bine lipia. Eu am un humus cu usturoi. Și acum punem cărnița, mai din abundență, așa, nu ca la shaormerie. Să punem și niște tzatziki făcut cu mentă și, ca să fie treaba treabă, am făcut și niște salată fresh, fără cartofi prăjiți, pentru că îngrașă, a explicat ea.

Cum a slăbit Gabriela Cristea peste 30 de kilograme

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, a decis să slăbească. Ea a apelat la mai mulți medici, însă a precizat că nu a suferit nicio intervenție chirurgicală, ci a slăbit sănătos.

Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști, a spus ea în emisiunea Dan Capatos Show.

VEZI ȘI: Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!

Ce vor face Gabriela Cristea și Tavi Clonda cu casa din Italia, de fapt. Am aflat planul celor doi soți: „Să ne aducă venituri”

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