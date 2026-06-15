Femeie de 45 de ani, găsită moartă într-un hotel din Cluj. Cine a făcut descoperirea

O turistă de 45 de ani, cetățean străin, a fost găsită fără viață într-un hotel din Cluj-Napoca, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Angajații unității de cazare au alertat autoritățile după ce au observat că femeia nu răspunde și au sunat imediat la 112.

Tragedie într-un hotel din Cluj

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, echipajele sosite la fața locului au confirmat decesul.

„În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 12:55, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către managerul unei unități hoteliere din municipiu cu privire la faptul că o persoană cazată ar fi fost găsită decedată într-o cameră a unității. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetățean străin”, a transmis instituția.

O femeie de 45 de ani a fost găsită fără suflare

Primele verificări nu au indicat urme vizibile de violență.

„Din verificările preliminare efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acesteia”, au precizat polițiștii prezenți la fața locului.

Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror, iar toate ipotezele rămân deschise până la stabilirea cauzei reale a morții. Corpul femeii a fost ridicat și transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, unde medicii legiști vor efectua autopsia pentru a determina cu exactitate ce s-a întâmplat.

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