Acasă » Știri » Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă

Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă

De: Denisa Crăciun 30/04/2026 | 11:34
Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă
Locul din România unde s-au înregistrat -9 grade Celsius, sursa- envato.com

Deși calendaristic este primăvară și mini-vacanța de 1 Mai se apropie cu pași repezi, condițiile meteo nu sunt deloc favorabile. Chiar dacă săptămâna trecută am avut parte de temperaturi de până la 26 de grade, acum vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut brusc, până la pragul înghețului. În unele zone a nins abundent.

Vremea pare să nu țină cu noi. De miercuri, 29 aprilie, temperaturile au început să scadă semnificativ. Situația s-a înrăutățit de joi, 30 aprilie, chiar la finalul lunii și asta pentru că în aproape toată țara sunt prezente precipitații. În unele zone ale țării, inclusiv la munte a nins ca în plină iarnă.

Locul din România în care temperaturile au ajuns la -9°C

Ziua Muncii se apropie, așadar și mini-vacanța. Românii ar fi trebuit să meargă la mare, la munte sau în natură pentru a încinge grătarele. Cu toate acestea, vremea este mult mai rece pentru perioada în care ne aflăm. Începutul lunii mai, aduce ploi în toată țara și ninsori abundente în mai multe regiuni, în special la munte. De asemenea, temperaturile sunt deosebit de mici, aproape de pragul înghețului. În Suceava, mai exact în comuna Broșteni, a nins ca în plină iarnă: cu fulgi mari. Aceștia s-au depus imediat. În aceeași situație se află și locuitorii din județul Harghita. Aici pare că primăvara se lasă așteptată. În Bălan, întreaga comunitate a fost acoperită de un strat semnificativ de zăpadă.

Pe de altă parte, temperaturile de iarnă s-au înregistrat în mai multe locuri. Cel mai frig a fost în Călimani, acolo unde s-au înregistrat -9 grade Celsius. Pe Vârful Omu, pe Ceahlău și în Iezer, termometrele au arătat nici mai mult, nici mai puțin de -8 grade Celsius. Pe Vlădeasa, vremea s-a menținut la fel de rece și s-au resimțit -7 grade Celsius. La Lăcăuți, temperaturile au coborât până la -6 grade, iar la Bâlea Lac -5 grade Celsius. De asemenea, din cauza vântului care bate cu putere, temperaturile resimțite sunt de -12 și -10 grade Celsius.

Vremea se va menține în continuare rece în zonele înalte, cu condiții specifice iernii. La nivel național, temperaturile sunt mult mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar și cu 10-15 grade Celsius.

VEZI ȘI: 2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate

Prognoza meteo azi, 30 aprilie 2026. România îngheață la final de aprilie: zona unde temperaturile scad sub zero

Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români care nu se simt ascultați”
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români...
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă?...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat...
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu
Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu
(P) Credit online doar cu buletinul: ce înseamnă de fapt și ce verifică instituțiile financiare
(P) Credit online doar cu buletinul: ce înseamnă de fapt și ce verifică instituțiile financiare
Andrei Rotaru, schimbare observată de fani! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă este sub tratament
Andrei Rotaru, schimbare observată de fani! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă este sub tratament
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant ...
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles
