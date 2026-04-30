Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă

Deși calendaristic este primăvară și mini-vacanța de 1 Mai se apropie cu pași repezi, condițiile meteo nu sunt deloc favorabile. Chiar dacă săptămâna trecută am avut parte de temperaturi de până la 26 de grade, acum vremea s-a schimbat radical. Temperaturile au scăzut brusc, până la pragul înghețului. În unele zone a nins abundent.

Vremea pare să nu țină cu noi. De miercuri, 29 aprilie, temperaturile au început să scadă semnificativ. Situația s-a înrăutățit de joi, 30 aprilie, chiar la finalul lunii și asta pentru că în aproape toată țara sunt prezente precipitații. În unele zone ale țării, inclusiv la munte a nins ca în plină iarnă.

Locul din România în care temperaturile au ajuns la -9°C

Ziua Muncii se apropie, așadar și mini-vacanța. Românii ar fi trebuit să meargă la mare, la munte sau în natură pentru a încinge grătarele. Cu toate acestea, vremea este mult mai rece pentru perioada în care ne aflăm. Începutul lunii mai, aduce ploi în toată țara și ninsori abundente în mai multe regiuni, în special la munte. De asemenea, temperaturile sunt deosebit de mici, aproape de pragul înghețului. În Suceava, mai exact în comuna Broșteni, a nins ca în plină iarnă: cu fulgi mari. Aceștia s-au depus imediat. În aceeași situație se află și locuitorii din județul Harghita. Aici pare că primăvara se lasă așteptată. În Bălan, întreaga comunitate a fost acoperită de un strat semnificativ de zăpadă.

Pe de altă parte, temperaturile de iarnă s-au înregistrat în mai multe locuri. Cel mai frig a fost în Călimani, acolo unde s-au înregistrat -9 grade Celsius. Pe Vârful Omu, pe Ceahlău și în Iezer, termometrele au arătat nici mai mult, nici mai puțin de -8 grade Celsius. Pe Vlădeasa, vremea s-a menținut la fel de rece și s-au resimțit -7 grade Celsius. La Lăcăuți, temperaturile au coborât până la -6 grade, iar la Bâlea Lac -5 grade Celsius. De asemenea, din cauza vântului care bate cu putere, temperaturile resimțite sunt de -12 și -10 grade Celsius.

Vremea se va menține în continuare rece în zonele înalte, cu condiții specifice iernii. La nivel național, temperaturile sunt mult mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar și cu 10-15 grade Celsius.

VEZI ȘI: 2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate

Prognoza meteo azi, 30 aprilie 2026. România îngheață la final de aprilie: zona unde temperaturile scad sub zero